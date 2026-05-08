Pelea entre Valverde y Tchouaméni fue recreada con inteligencia artificial [Video]

La pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni no solo ha confirmado el ambiente de crispación en el vestuario del Real Madrid sino que ha causado multitud de reacciones e incluso recreaciones sobre la pelea entre ambos futbolistas.

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En el programa de TV en España “El Chiringuito de Jugones” han recreado con la Inteligencia Artificial (IA) cómo habría sido la trifulca entre los jugadores del conjunto blanco.

En la secuencia, se puede ver cómo ambos se agarran y empiezan a pelearse. Tras ello, por el empujón del francés, el uruguayo se golpea en la nuca con una mesa que hay en el vestuario.

Valverde y Tchouaméni empezaron a tener problemas este miércoles, cuando tuvieron el primer enganchón, cuando tras una entrada en el entrenamiento ambos acabaron a empujones.

Después continuaron la discusión en los vestuarios, pero sin llegar a un entendimiento tras una acalorada discusión. Además, lo sucedido se filtró a los medios.

Recreando la pelea de Tchouameni y Valverde con la IA. La edad de oro del periodismo español. pic.twitter.com/fDiQy36cnV — Llourinho (@Llourinho) May 8, 2026

Valverde no podrá jugar frente al FC Barcelona

Este incidente dejó fuera de acción al uruguayo, quien no podrá disputar el próximo compromiso frente al FC Barcelona por orden médica.

Luego del parte médico difundido por el club en el que aseguraron: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, agregó el conjunto Merengue.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

A través de sus redes sociales, Valverde ofreció su versión de lo ocurrido: “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”.

El futbolista añadió que, tras un nuevo desencuentro, “golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

🚨 ÚLTIMA HORA I Comunicado de Valverde



❌ Valverde desmiente que Tchouamení le haya pegado: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho"



👊 "Golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente"



🙏 "Lo siento de corazón… pic.twitter.com/Mb1txZx4bC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2026

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