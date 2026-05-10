Extraño centavo con error en la oreja de Lincoln se vende por $64,000

Una moneda de un centavo de 1988 con un peculiar error de fabricación sorprendió recientemente al mundo de los fanáticos de la numismática después de venderse en una subasta por $64,000.

La moneda, vendida por la empresa David Lawrence Rare Coins, muestra una anomalía poco común en el rostro de Abraham Lincoln: una segunda oreja visible debajo del lóbulo original.

El raro error de ‘doble oreja’

El llamado centavo de ‘doble oreja’ es resultado de un error ocurrido durante el proceso de fabricación de las monedas.

Según explicó el creador de contenido especializado World Numismatic News, el problema ocurrió cuando los moldes utilizados para grabar el diseño fueron presionados varias veces y se desplazaron ligeramente durante el proceso.

Ese movimiento terminó generando una imagen duplicada en algunas partes del diseño, especialmente en la oreja de Lincoln.

Solo existen muy pocos ejemplares

La moneda es considerada extremadamente rara.

De acuerdo con la información compartida, solo existen tres monedas de este tipo certificadas oficialmente por el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas.

Las imágenes muestran claramente un segundo lóbulo tenue debajo de la oreja principal del expresidente estadounidense.

La diferencia de precio sorprendió a coleccionistas

El precio alcanzado en esta venta llamó particularmente la atención porque otra moneda similar del mismo tipo se había vendido por apenas $3,150 en 2020.

Eso significa que el ejemplar vendido recientemente multiplicó enormemente el valor registrado anteriormente para esta variedad.

El dueño usará el dinero para ayudar estudiantes

La moneda pertenecía anteriormente a Keith Christenson, un biólogo especializado en vida silvestre y graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Según el reporte, planea utilizar el dinero obtenido por la venta de su colección de centavos Lincoln para beneficiar a futuros estudiantes de su antigua universidad.

El centavo dejará de producirse

La venta ocurre además en un momento importante para estas monedas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó de producir centavos el pasado noviembre debido a que los costos de fabricación ya superaban el valor real de la moneda de un centavo.

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