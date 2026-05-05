Gasolina en Nueva York: no es la más cara, pero pagas más que en gran parte de EE.UU.

Llenar el tanque en Nueva York sigue costando más que en gran parte del país. Aunque no es el estado con la gasolina más cara, los conductores pagan por encima del promedio nacional, una diferencia que termina acumulándose mes a mes en el bolsillo.

Lo que parece un ajuste pequeño por galón se convierte en cientos de dólares adicionales al año, especialmente para quienes dependen del auto para trabajar, como repartidores, trabajadores de construcción o limpieza, justo donde trabajan muchas familias hispanas.

Nueva York no tiene la gasolina más cara, pero sí cuesta más que casi todo el país

Normalmente, en Nueva York el precio de la gasolina se ubica por encima de la media nacional. Solo por debajo de algunos estados de la costa oeste donde el costo es mayor por la aplicación de impuestos más altos. En el mapa de precios, eso coloca a Nueva York en el grupo de estados “caros”, aunque sin llegar a los extremos de estados como California o Hawaii.

El precio elevado en Nueva York se explica en parte por impuestos estatales y locales al combustible, costos de transporte y distribución, y el hecho de que se trata de un mercado urbano denso donde la demanda es alta de manera continua. Para un conductor hispano, estos factores implican pagar más cada semana por la misma cantidad de combustible.

De acuerdo con la AAA, al 2 de mayo de 2026 el precio promedio de la gasolina regular en Nueva York se sitúa en $4.18 por galón, mientras que en California el promedio es de $6.01. El promedio nacional ya alcanza los $4.43. Estos precios indican que, aun cuando el petróleo ha cedido frente a los máximos de 2022, el alivio para los conductores neoyorquinos no se ha reflejado.

Cuánto puede sumar al año esa diferencia

Lo que parece un simple tema de centavos se vuelve significativo a escala anual. El resultado al final del año son cientos de dólares adicionales que salen del mismo presupuesto familiar, que podría usarse para comida, renta, remesas o ahorros. Por ello, algunos analistas explican que en estos niveles la gasolina se convierte en un ‘impuesto silencioso’ para los trabajadores de bajos ingresos, especialmente para quienes no pueden usar transporte público.

El impacto es mayor para quienes usan el vehículo como herramienta de trabajo: conductores de reparto, choferes de aplicaciones, taxistas y pequeños negocios. Cada centavo extra por galón se multiplica en decenas de tanques cada mes.

Por qué la gasolina es más cara en Nueva York

Varios factores empujan al alza el precio de la gasolina en Nueva York:

Impuestos estatales y locales al combustible , que se suman al impuesto federal.

, que se suman al impuesto federal. Costos de transporte y almacenamiento , ya que gran parte del combustible llega desde otras regiones.

, ya que gran parte del combustible llega desde otras regiones. Normas ambientales y de calidad del combustible , que pueden encarecer ciertos tipos de gasolina.

, que pueden encarecer ciertos tipos de gasolina. El propio costo de operar estaciones de servicio en una de las zonas más caras del país.

Estos factores hacen que la gasolina en Nueva York reaccione más lentamente a las caídas del precio internacional y más rápido a los aumentos, tal como ocurrió a causa del conflicto en Irán, que, a partir de marzo, disparó el precio del petróleo a más de $100 por barril.

Qué pueden hacer los conductores hispanos para pagar menos

Aunque no se pueden cambiar los altos precios del combustible, sí hay algunas acciones que ayudan a reducir algo el impacto:

Comparar precios por zona , usando aplicaciones o portales para encontrar las estaciones más baratas.

, usando aplicaciones o portales para encontrar las estaciones más baratas. Evitar, cuando sea posible, cargar gasolina en estaciones cercanas a autopistas o aeropuertos , donde los precios suelen ser más altos.

, donde los precios suelen ser más altos. Revisar la presión de las llantas y el mantenimiento básico del auto , lo que mejora el rendimiento del combustible.

, lo que mejora el rendimiento del combustible. Organizar viajes y compras para hacer menos trayectos separados y aprovechar mejor cada tanque.

Para quienes manejan por trabajo, también es clave documentar el gasto de gasolina y, si aplica, negociar con el empleador reembolsos o ajustes cuando el precio supere cierto nivel.

La situación obliga a las personas a estar atentas sobre posibles programas de apoyo, descuentos o créditos fiscales, así como a debates sobre transporte público y alternativas de movilidad que reduzcan la dependencia del auto.

Lo que dicen autoridades y expertos

Funcionarios estatales han señalado que parte de la recaudación por impuestos al combustible se destina al mantenimiento y mejora de carreteras, puentes y sistemas de transporte.

Organizaciones de consumidores, sin embargo, reclaman mayor transparencia sobre el uso de esos fondos y medidas para proteger a los conductores de alzas excesivas.

Economistas especializados en energía advierten que la volatilidad de los precios de la gasolina seguirá siendo un problema recurrente, especialmente en estados con altos costos estructurales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre gasolina en Nueva York

¿Es la gasolina en Nueva York la más cara de Estados Unidos?

No. Estados como California o Hawaii suelen registrar precios más altos. Sin embargo, Nueva York se ubica habitualmente por encima del promedio nacional.

¿Por qué pago más gasolina aquí que en otros estados?

Por la combinación de impuestos, costos de distribución, normas ambientales y el alto costo de operar estaciones de servicio.

¿Cuánto más puedo estar pagando al año por vivir en Nueva York?

Si llenas tu tanque semanalmente y el precio local es decenas de centavos más por galón, la diferencia puede llegar a varios cientos de dólares al año.

¿Hay formas de pagar menos sin dejar de usar el auto?

Sí. Comparar precios entre estaciones, aprovechar programas de recompensas, mantener el vehículo en buen estado y planear mejor los trayectos puede reducir el gasto mensual en gasolina.

Conclusión

Mientras no cambie la estructura de impuestos, costos y logística, es poco probable que en Nueva York se venda gasolina barata. Para la comunidad hispana, que suele combinar salarios ajustados con largas jornadas y desplazamientos, la gasolina recorta consistentemente su ingreso disponible.

La diferencia entre manejar informado o no hacerlo puede ser la frontera entre llegar a fin de mes con un pequeño margen o seguir perdiendo dinero en cada visita a la gasolinera.

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