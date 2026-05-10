José Mourinho: “No he hablado con el Real Madrid, pero seré libre de hacerlo con cualquiera”

Ha sido uno de los rumores de la última semana: la llegada de José Mourinho al Real Madrid para un segundo ciclo como entrenador. Este domingo, en rueda de prensa, el actual director técnico del Benfica aseguró que no ha mantenido contactos con el club blanco.

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Previo al partido ante el Braga, Mourinho no despejó las incógnitas sobre su futuro, pero sí aclaró que, tras finalizar la liga con el Benfica, tendrá libertad para negociar con cualquier equipo.

“Hay algo que me gustaría enfatizar: en el mundo del fútbol no son los profesionales los que están interesados en ir o no ir; cuando pasa algo, son los clubes los que están interesados y que inician o no los procedimientos para tener a la gente que quieren”, explicó.

Posteriormente, Mourinho aseguró que todas las informaciones que han salido en las últimas horas, en las que se detallan supuestas conversaciones y negociaciones del portugués con el Real Madrid, son falsas y mera especulación.

“Se sigue hablando del Real Madrid, y yo sigo huyendo de eso, sinceramente. No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club”, aclaró.

“En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie. No tuve ningún contacto con el Real Madrid y hasta el último partido de liga contra el Estoril (próximo sábado 16 de mayo) no tendré ninguno”, añadió.

⛔️ "No he tenido ningún contacto con el Real Madrid…



… tras el partido contra el Estoril, tendré la libertad de hablar con quien piense que debo hacerlo.



‼️ Mourinho, sobre su futuro. pic.twitter.com/MgM8QYScHA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2026

El entrenador insistió en que cualquier escenario futuro sigue completamente abierto, pero solo a partir de un momento específico del calendario que el cuerpo técnico ya tiene definido.

“Luego hay una ventana de una semana, en la que seré libre para hablar con quien crea que debo hablar, pero hasta entonces, todo lo que ha salido de reuniones y llamadas es especulación”, cerró.

¿Por qué José Mourinho suena como candidato para un segundo ciclo en el Real Madrid?

La figura de José Mourinho reaparece en el radar del Real Madrid por una combinación de factores que han debilitado el proyecto del club. Durante esta temporada, el club ha tenido episodios de indisciplina interna, tensiones en el vestuario y una caída en el rendimiento.

El contraste con los números de los últimos técnicos también alimenta el debate. Xabi Alonso, pese a su prestigio como exjugador, cerró su etapa con un balance irregular: 58 partidos, 31 victorias, 14 empates y 13 derrotas, además de un rendimiento ofensivo que nunca terminó de cuajar y una relación tensa con figuras como Vinícius Jr.

La apuesta posterior por Álvaro Arbeloa tampoco ha ofrecido estabilidad. En su salto al primer equipo, el técnico firmó 22 partidos con 11 victorias, cinco empates y seis derrotas.

Tras la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni, que terminó con el uruguayo en el hospital, el nombre del portugués reapareció en la órbita.



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