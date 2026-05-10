Hombre gana $58 mil en un año con máquinas expendedoras trabajando solo 5 horas a la semana

El aumento en el costo de vida llevó a un trabajador benéfico en Escocia a buscar una nueva fuente de ingresos. Lo que comenzó como una simple idea para generar dinero extra terminó convirtiéndose en un negocio de máquinas expendedoras que ahora le genera decenas de miles de dólares al año.

Shabaz Khan, de 31 años y residente de Kilmarnock, explicó que comenzó a investigar opciones de ingresos semipasivos en 2023, luego de notar que sus gastos crecían más rápido que su salario.

“El precio de todo simplemente sigue subiendo”, comentó.

Inicialmente exploró negocios como lavanderías automáticas y estacionamientos, pero después de hablar con un amigo que tenía una máquina expendedora decidió probar suerte en ese sector.

“Quería construir algo que no solo generara ingresos adicionales, sino también el desafío de crear algo diferente”, explicó.

Comenzó con una sola máquina

Khan compró su primera máquina expendedora reacondicionada aproximadamente ocho meses después de comenzar a investigar el negocio.

Según contó, invirtió alrededor de $4,800 en esa primera máquina y aseguró que recuperó el dinero en unos 10 meses.

“Para cualquier negocio eso es brillante”, afirmó.

El crecimiento fue rápido. Comenzó con una sola ubicación en abril del año pasado y, durante el primer mes, consiguió un segundo punto de instalación.

Posteriormente expandió el negocio hasta llegar a seis ubicaciones.

“Empecé en abril del año pasado con una máquina, luego dentro del primer mes conseguí una segunda ubicación, y eso creció hasta seis lugares”, relató.

Ahora planea añadir más máquinas durante los próximos meses.

Cuánto gana

Khan calcula que este año su negocio generará aproximadamente $58,000 en ingresos, de los cuales cerca de $27,000 serían ganancias netas.

Lo más llamativo es el tiempo que asegura dedicarle semanalmente.

Según explicó, trabaja entre cuatro y cinco horas por semana abasteciendo las máquinas antes del trabajo, durante la hora de comida y después de su jornada laboral principal.

“Lleno las máquinas antes del trabajo, durante el almuerzo y después del trabajo. Rellenar una máquina expendedora toma menos de 10 minutos”, señaló.

No fue tan fácil como parecía

Aunque el negocio ha sido rentable, Khan dijo que hubo una curva de aprendizaje importante.

“Fue una curva de aprendizaje muy pronunciada. Cometí errores”, reconoció.

También explicó que tuvo que aprender sobre:

–Manejo de inventario

–Qué productos se venden mejor

–Organización del stock

–Administración de ubicaciones

Actualmente, asegura que reinvierte todas las ganancias para seguir expandiendo el negocio.

No piensa dejar su trabajo principal

A pesar de los márgenes de ganancia, Khan dijo que no tiene planes de abandonar su empleo de tiempo completo.

“Mi trabajo de tiempo completo sigue siendo mi enfoque principal. Amo lo que hago”, afirmó.

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