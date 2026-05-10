Muere el padre del entrenador Hansi Flick horas antes del clásico entre Barcelona y Real Madrid

La previa del último clásico de la temporada entre FC Barcelona y Real Madrid quedó marcada por una noticia devastadora. Horas antes del partido más visto del fútbol mundial, se confirmó la muerte del padre del entrenador azulgrana Hansi Flick.

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El fallecimiento ocurrió en la madrugada del domingo, apenas unas horas antes del encuentro. El FC Barcelona informó de la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, expresando su apoyo al técnico alemán.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, informaron en X.

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

Se desconocen las causas del fallecimiento. De acuerdo con medios españoles como Marca, fue el propio Flick quien notificó en la madrugada a la junta directiva del Barca y a los jugadores sobre la muerte de su padre.

Sin embargo, y a pesar de la trágica noticia, Flick estará en el banquillo para dirigir el encuentro que se jugará a las 15:00 ET. El entrenador estuvo presente en la concentración del equipo en el Hotel Torre Melina, donde el Barca se reunió antes del encuentro.

Es probable que en el partido de este domingo se guarde un minuto de silencio y los jugadores blaugranas porten un brazalete negro.

Hansi Flick ha contado en varias entrevistas que su padre y su madre lo concibieron muy jóvenes. Esto obligó a su procreador a trabajar desde muy joven para sostener a una familia numerosa y darles estabilidad.

En una entrevista con Süddeutsche Zeitung, Flick contó que su forma de gestionar vestuarios y manejar la presión viene en parte de su relación con su padre.

Ya que decía que nunca sabía cómo reaccionaría su padre ante una decepción, lo que lo obligó a desarrollar autocontrol.

El padre de Flick soñaba con ser futbolista, pero nunca pudo dedicarse al deporte por las obligaciones familiares. El ahora DT explicó que su padre proyectó ese sueño en él, apoyándolo para que pudiera llegar.

“Mi padre trabajó duro para darnos una vida digna e hizo todo lo posible para ayudarme a lograr lo que él no pudo: convertirme en un verdadero futbolista”, confesó.



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