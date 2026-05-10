Olympique de Marsella suspende al delantero Pierre-Emerick Aubameyang por rociar con un extintor a un empleado del equipo

Una nueva polémica llegó desde Francia. El Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia suspendió al delantero Pierre-Emerick Aubameyang por protagonizar un insólito incidente en la concentración del equipo: tomar un extintor y rociar a un empleado con un extintor.

Según el medio L’Équipe, Aubameyang roció a Bob Tahri, integrante de la dirección deportiva del club francés. El hecho habría ocurrido en La Commanderie, complejo deportivo del Marsella, durante una concentración previa a un partido contra Le Havre.

Pierre-Emerick Aubameyang est écarté du groupe de l'OM pour le match au Havre après avoir aspergé Bob Tahri avec un extincteur dans la soirée de jeudi à la Commanderie

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El hecho habría ocurrido cuando varias futbolistas estaban reunidos compartiendo dentro de las instalaciones de forma ruidosa. Fue en ese momento cuando Tahri intervino para intentar poner orden.

En ese momento, Aubameyang tomó un extintor y lo accionó directamente contra el dirigente, alcanzando también parte de su habitación y algunas pertenencias personales.

La acción del delantero gabonés fue un intento de broma con el que buscó distender el ambiente del vestuario. Sin embargo, el gesto no cayó bien en la directiva del Olympique de Marsella.

Los copresidentes del club, Alban Juster y Stéphane Richard, convocaron a la plantilla para analizar el comportamiento interno y, tras la reunión, decidieron dejar fuera a Aubameyang del partido ante el Le Havre.

El atacante presentó disculpas tanto al preparador físico Bob Tahri como a los altos mandos del club, pero la sanción ya estaba tomada en un momento especialmente delicado para el Marsella, que aún pelea por asegurar puestos europeos en el cierre de la temporada.

La tensión en el vestuario marsellés viene en aumento desde hace semanas. El club incluso había aplicado medidas disciplinarias a otros jugadores por conflictos internos.

Pierre‑Emerick Aubameyang regresó al Olympique de Marsella el 31 de julio de 2025, cuando el club anunció oficialmente su fichaje para iniciar su segunda etapa en el equipo.

El delantero gabonés, de 36 años, llegó como agente libre tras desvincularse del Al Qadsiah de Arabia Saudí, donde venía de marcar 21 goles en 36 partidos.

El Marsella lo firmó por dos temporadas, hasta 2027. En su primera etapa anotó 30 goles y 11 asistencias en la temporada 2023-2024. Actualmente, el gabonés suma 13 goles y 10 asistencias en la campaña.



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