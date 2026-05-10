La receta viral de cheesecake saludable que puedes comer en el desayuno

Más que un simple antojo de comer algo dulce, este postre se puede convertir en una estrategia nutricional para aumentar la ingesta de proteínas de una manera deliciosa. Puedes disfrutar de los encantos de la cheesecake con ingredientes nutritivos y bajos en azúcares refinados y sin culpa. Esta receta de falso cheesecake es una opción saludable perfecta para desayunos y meriendas.

La especialista en Nutrición Deportiva, Andrea Martínez, explica en sus redes sociales que esta preparación tiene dos ventajas clave: es supersaciante y alto en valor proteico. Confiesa que se ha vuelto su postre favorito porque funciona perfectamente como tu porción de proteína tanto en el desayuno como en la merienda.

Además de ser un platillo lleno de nutrientes, se puede hacer en casa de manera sencilla con pocos ingredientes para un resultado extraordinario.

Ingredientes

400 g de yogur natural sin azúcar .

. 2 huevos enteros.

enteros. 4 cucharadas de almidón de maíz .

. 1 cucharada de azúcar o edulcorante .

. 1 cucharada de esencia de vainilla .

. Mermelada sin azúcar de frutos rojos.

de frutos rojos. Frutos rojos (frescos o congelados).

Paso a paso para un resultado increíble

En un bol, coloca el yogur natural y agrega los dos huevos. Incorpora el almidón de maíz, el toque de azúcar (o edulcorante) y la vainilla. Mezcla todo integrando bien los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno a 180°C durante 15 minutos o hasta que comienza a dorar. Una vez fuera del horno, deja enfriar para que tome consistencia. Para el toque final, agrega la mermelada sin azúcar y decora con los frutos rojos picaditos.

Este postre se debe refrigerar antes de servirlo para que tome una consistencia más firme y luego sirve y disfruta de esta delicia.

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