Donas sin gluten al horno: el secreto para una miga jugosa sin usar mezclas listas

Las donas son de los postres más consumidos en Estados Unidos y, pese a que hay una gran variedad de propuestas en el mercado, siempre está la opción de prepararlas en casa. Esto es especialmente valioso si buscamos opciones saludables, sin mezclas comerciales, sin gluten y preparadas al horno.

Se trata de una receta saludable sin frituras, fácil de preparar y de bajo impacto inflamatorio, lo que la convierte en un snack ideal para satisfacer un antojo dulce sin culpas. Esta versión de Directo al Paladar utiliza ingredientes ricos en fibra que dan como resultado una miga mucho más jugosa.

El secreto de la estructura: el psyllium

Los expertos recomiendan una buena hidratación tras el consumo de psyllium, esto favorecerá el proceso digestivo. Crédito: Shutterstock

Uno de los ingredientes que elevan el nivel de estas donas es el psyllium, que actúa como agente aglutinante en sustitución del gluten de la harina de trigo.

El psyllium es un producto elaborado a base de la cáscara de una semilla molida que, al mezclarse con líquido, forma un gel similar a la gelatina. Posee reconocidas propiedades digestivas comprobadas por estudios científicos, lo que añade un valor funcional a nuestro postre.

Ingredientes

100 g de harina de arroz

70 g de almidón de tapioca (yuca)

30 g de harina de almendra

20 g de maicena

5 g de levadura química (polvo de hornear)

(polvo de hornear) 1 g de sal

5 g de psyllium molido

30 g de leche o agua (para hidratar el psyllium)

(para hidratar el psyllium) 2 huevos

80 g de azúcar (o endulzante al gusto)

(o endulzante al gusto) 60 g de leche

60 g de aceite

50 g de yogur griego natural

120 g de chocolate para fundir (para la cobertura)

(para la cobertura) 10 g de mantequilla sin sal (para la cobertura)

Paso a paso

Hidratación: el primer paso es mezclar el psyllium con la leche (o agua) y dejar que se solidifique. Este ingrediente aporta jugosidad, marcando la diferencia frente a otras opciones como la goma xantana o el lino. Mezcla de líquidos: en un recipiente, agrega los ingredientes líquidos y añade el gel de psyllium. Integración de secos: luego, incorpora los ingredientes secos por tandas hasta obtener una masa homogénea. Un dato importante es que en esta receta la mezcla queda más líquida que una masa tradicional; no necesita amasado ni levado, solo 5 minutos de reposo. Llenado de moldes: una vez pasado el tiempo de reposo, utiliza una manga pastelera para rellenar los moldes. Para lograr unas donas perfectas, llena el molde solo hasta 3/4 partes de su capacidad; así evitarás que se deformen o queden crudas en el centro. Horneado: hornea entre 12 y 15 minutos con el horno previamente precalentado a 180°C. Enfriamiento: cuando estén listas, retira del horno y deja enfriar 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.

Para la cobertura de chocolate

Derrite el chocolate con un poco de mantequilla en el microondas (en intervalos de 30 segundos para evitar que se queme). Cuando las donas estén totalmente frías, báñalas en el chocolate.

La combinación de ingredientes como el yogur, el aceite y la harina de almendra crea una miga tierna que se mantiene perfecta hasta por 48 horas si se guarda en un recipiente hermético. Si lo prefieres, puedes congelarlas (preferiblemente sin la cobertura); al descongelar a temperatura ambiente, estarán como recién hechas.

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