Postre proteico de alta cocina: una receta con 40g de proteína

El consumo de proteínas es una de las recomendaciones básicas de las nuevas guías alimentarias, y una forma deliciosa de incorporarlo a la alimentación saludable es a través de los postres proteicos. Un chef con estrella Michelin comparte una sencilla receta que aporta 40 gramos de proteína por porciones de 190 mililitros.

El ganador de estrellas Michelin, Jordi Cruz, presenta un postre de chocolate con una potente dosis de proteína, creatina y gelatina, resultando en un plato rico en nutrientes y muy bajo en calorías.

El secreto de este postre reside en la preparación por etapas, ya que esto garantiza un resultado cremoso y profesional. Además, la preparación se puede convertir fácilmente en una mousse ligera. La clave está en la técnica, la precisión y el equilibrio nutricional.

Receta de postre proteico gourmet

Ingredientes:

160-200 g de proteína hidrolizada de suero (sin sabor).

(sin sabor). 90 g de chocolate 70% cacao (bajo en grasa y azúcar).

(bajo en grasa y azúcar). 3 hojas de gelatina (2 g cada una).

(2 g cada una). 200 ml de leche desnatada .

. 300 ml de agua .

. 50 g de eritritol (o azúcar, opcional).

(o azúcar, opcional). 12 g de creatina (opcional).

(opcional). 5 g de cacao amargo en polvo.

en polvo. 1,5 g de canela en polvo.

en polvo. Semillas de 1 vaina de vainilla.

Elaboración paso a paso:

Hidratación: Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Base proteica Mezcla el agua con la proteína hidrolizada de suero. Remueve bien y deja reposar 5 minutos hasta que se transforme en una crema. Este paso es fundamental para lograr una textura fina. Si decides usar creatina, añádela en este punto para que se hidrate correctamente y evitar una textura arenosa. Infusión de sabores: En un cazo, incorpora la leche desnatada, la canela, el cacao amargo y las semillas de vainilla. Llévalo al fuego y mezcla bien. Fusión del chocolate: Cuando rompa a hervir, añade el eritritol y el chocolate 70% cacao. Remueve constantemente. En cuanto vuelva a arrancar el hervor, retira del fuego y termina de integrar el chocolate. Gelificación: Escurre bien la gelatina hidratada e incorpórala al chocolate caliente. Mezcla hasta que se funda completamente. Emulsión final: Vierte esta mezcla sobre la crema de proteína y emulsiona bien. Pasa la mezcla por un colador fino para asegurar una textura completamente lisa. Reposo: Rellena vasos con aproximadamente 190 g por ración (esto asegura 40 g de proteína y 3 g de creatina por vasito). Tapa y deja reposar en refrigeración toda la noche.

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