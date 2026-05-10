Maluma anuncia que se convertirá en padre por segunda vez 

El cantante colombiano Maluma anunció que se convertirá en padre por segunda vez. El artista aprovechó la celebración del Día de las Madres para anunciar que su pareja, Susana Gómez, está embarazada nuevamente.

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño, publicó una foto en la que aparece junto a su hija, Paris Londoño Gómez, besando el abdomen de su madre. Con esta tierna imagen, la familia confirmó que está en la dulce espera del cuarto integrante de la familia.

Hace dos años nació Paris, la primogénita de Maluma y Susana. El artista ha hablado abiertamente sobre su vida como padre, los aprendizajes y retos que ha implicado esta nueva etapa de su vida.

Maluma y Susana comenzaron a salir en 2020 luego de una larga amistad. Susana es arquitecta y cercana a la familia del cantante. Después de muchos años siendo amigos, se convirtieron en pareja y formaron una familia juntos.

El 9 de marzo de 2024 la pareja dio la bienvenida a su hija Paris y desde entonces ha hablado abiertamente sobre la vida como padre.

Maluma dijo en una entrevista para la revista HOLA! que los primeros meses como padre fueron difíciles, ya que tenía que adaptarse a su vida como padre al tiempo que continuaba con su carrera como artista.

“Los primeros me­ses fueron algo complejos, como que uno no está acostumbrado nunca a ser papá y ya luego que nació Pa­rís, fueron meses de cambios (…) Fue muy difícil la adaptación, no sola­mente por la bebé, sino mía y teniendo mi carrera y todo, no era tan fácil”, reconoció el cantante.

El intérprete aseguró que decidió ser un padre presente y responsable. “Decidí ser un padre responsable, un padre presente. Porque al final del día, lo fácil es pagar las cuentas y salir del hogar, pero yo fui la primera persona que alimentó a Paris cuando salió del hospital”, dijo.

Maluma dijo que encontró la manera de equilibrar su vida como padre y su carrera musical. “Lo que yo necesitaba era un momento de paz, de pausa, de disfrute en familia y luego salir a trabajar y hacer lo demás. Y, sobre todo, feliz, porque París es una niña saludable y todo lo que hago, lo hago por ella”, dijo el intérprete.

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