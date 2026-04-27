Maluma anunció el lanzamiento de “Loco X Volver”, su álbum más personal

El cantante colombiano Maluma anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, que lleva por nombre “Loco X Volver”, cuyo estreno está previsto para el próximo 15 de mayo.

El álbum contará con 14 canciones, cuatro de las cuales ya fueron lanzadas previamente: “1+1” con Kany García, “Botero” con Arcángel y NTG, “Con el corazón” con el fallecido Yeison Jiménez y “Pa’ la seca” en colaboración con Ryan Castro.

Maluma hizo el anuncio a través de un video que publicó en sus redes sociales. “Llevo trabajando dos años en esto y no veo la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo”, dijo Maluma.

Según explicó, este álbum representa una nueva etapa de la vida del artista. “No saben la felicidad, la emoción que se siente en este momento poder contarles esta noticia de un trabajo que he estado haciendo durante años y por fin ustedes van a verlo y ser testigos de este caparazón nuevo y lo que soy ahora, y con la mentalidad que tengo ahora”, dijo.

El artista explicó cómo este álbum es el más personal de su carrera, ya que está cargado de nostalgia y lo ayudó a sanar.

“Se llama ‘Loco x Volver’ porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador, y volví. Ahora estoy bien, estoy fuerte, estoy feliz, emocionado. Es un álbum que me ayudó a sanar y, sin duda alguna, es el más personal que he hecho. Este es un momento muy especial para mí —espero se sientan identificados—, un álbum que representa mis raíces y mi cultura”.

“1+1”, la colaboración con Kany García, es una salsa romántica que el artista colombiano estrenó el pasado 29 de enero como regalo de cumpleaños.

Una de las canciones más significativas del álbum es “Con el corazón”, uno de los últimos temas que grabó el cantante colombiano Yeison Jiménez antes de fallecer en un accidente aéreo.

“Pa la seca”, junto a Ryan Castro, es uno de los más recientes temas de Maluma, el cual fue lanzado el pasado 16 de abril y que ya fue interpretado en vivo en el estadio Atanasio Girardot el pasado 26 de abril en el primer concierto en solitario de Castro.

El nuevo álbum de Maluma es “un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre”, según dice un comunicado de prensa.

Maluma regresa a la música con este álbum, el primero tras una pausa de tres años. Las últimas producciones musicales de Maluma son Don Juan (2023), Papi Juancho (2020), 11:11 (2019), F.A.M.E. (2018), Pretty Boy, Dirty Boy (2015) y Magia (2012).

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