Maluma habló de su salud mental y de su nuevo disco

Las alfombras, las cámaras y los flashes suelen mostrar la versión más brillante de los artistas. Pero esta vez, en plena temporada de la Met Gala 2026, Maluma decidió hablar de algo mucho más personal que un traje o un lanzamiento musical.

El colombiano, quien fue el único representante de Colombia entre los invitados al evento, pasó por “The Jennifer Hudson Show” y terminó abriendo una puerta poco habitual en él: la de su salud mental.

En conversación con Jennifer Hudson, el cantante reveló que empezó a sufrir ataques de pánico después del nacimiento de su hija París, una experiencia que, según explicó, transformó completamente su vida.

“A finales de 2024, empecé a sentir ataques de pánico, algo que nunca había tenido antes y que cambió mi vida”, confesó el artista.

Sus palabras dejaron ver una faceta mucho más vulnerable de Juan Luis Londoño, nombre real del intérprete, quien aseguró que atravesar esa situación lo llevó a buscar ayuda profesional y a mirar hacia adentro.

La música como refugio

Lejos de esconder lo que estaba viviendo, Maluma explicó que encontró en la terapia y en la creación musical una forma de reconstruirse emocionalmente. De hecho, adelantó que el proyecto en el que trabaja actualmente nace precisamente de ese proceso personal.

“Comencé a hacer mucha terapia y mi sanación estuvo en mi música. Este proyecto es la parte más profunda de mi alma y mi corazón. Me siento muy bien ahora, ya no tengo ataques de pánico y la gente podrá conocer a Juan Luis, quién es realmente este chico de Medellín”, expresó.

El cantante también comentó que el nuevo trabajo musical tendrá una conexión muy fuerte con su familia, con Colombia y con experiencias íntimas que marcaron los últimos años de su vida.

Desde hace tiempo, Maluma ha mostrado una versión más cercana y doméstica en redes sociales, especialmente desde la llegada de París. Sin embargo, esta vez el tono fue distinto, más pausado, menos construido para el espectáculo y mucho más emocional.

El día en que París lo vio sin barba

La entrevista también dejó espacio para momentos más ligeros. Uno de ellos apareció cuando Jennifer Hudson le preguntó por su radical cambio de imagen.

Después de casi diez años usando barba, Maluma decidió afeitarse completamente. Según explicó, la decisión también tiene relación con la nueva etapa personal que atraviesa como padre y como hombre: “Sólo quería cambiar. He tenido barba por casi una década”, afirmó.

El artista aseguró que se siente distinto, más maduro, aunque sin perder la esencia con la que empezó su carrera.

Entre risas, también recordó la reacción de su hija al verlo sin barba por primera vez. La escena, según contó, terminó siendo tan inesperada como divertida: “Me miró fijamente y dijo: ‘No, no, papá, barba, barba’”, relató.

En otro momento de la conversación, el colombiano volvió a explicar el origen de su nombre artístico, construido con las primeras sílabas de los nombres de su mamá, Margie; su papá, Luis; y su hermana, Manuela.

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