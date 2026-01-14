Maluma sorprende este 2026 con radical cambio de look

Juan Luis Londoño, conocido en el ámbito musical como Maluma, comenzó el año dando de qué hablar entre sus fans tras aparecer con una imagen renovada que no pasó inadvertida. El colombiano sorprendió al mostrarse en público sin barba, algo poco habitual en él, lo que permitió ver un rostro que muchos relacionaron de inmediato con la etapa inicial de su carrera.

Este cambio de apariencia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, especialmente después de que circulara una fotografía en la que el cantante aparece junto a su dermatóloga, Elizabeth Arroyave. En la imagen, Maluma se muestra completamente afeitado, una decisión estética que provocó una oleada de comentarios y reacciones, llevándolo a convertirse en uno de los temas más comentados del momento.

La fotografía fue publicada por Arroyave en su cuenta de Instagram, acompañada de un texto en el que hizo referencia al cuidado de la piel del intérprete y al proceso vivido durante el encuentro.

“Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis @maluma y Susy @susigomez por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”, escribió la especialista, subrayando la cercanía y la confianza que existe con Maluma.

Como era de esperarse, las opiniones de los seguidores no tardaron en aparecer. Muchos coincidieron en que el cantante luce más joven sin barba y dejaron mensajes como: “Le quitaron diez años”, “Guapísimo sin barba”, “Wow, se ve brutal! Tan fresco y con esa vibe tan macho. Nueva era de Juan Luis confirmada jajaja Me había olvidado que este hombre queda perfecto en todo”, “Se ve más nene, pero muy guapo” y “Es tan bello que se ve bien hasta sin barba”.

