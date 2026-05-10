Mariano Rivera anticipa que Shohei Ohtani y Aaron Judge romperán su histórico voto unánime al Salón de la Fama

En el deporte, los récords están para romperse. La leyenda de los New York Yankees, Mariano Rivera, reconoció que su marca de unanimidad en el Salón de la Fama tiene los días contados, ya que Shohei Ohtani y Aaron Judge están en camino de superarlo.

En una entrevista con Telemundo Deportes, Rivera, único jugador en ingresar al Salón de la Fama de manera unánime, considera que tanto Judge como Ohtani tienen las condiciones para alcanzar la hazaña en el futuro.

“Para mí son algo hermoso para el juego y para los fanáticos. Ver dos atletas de ese nivel, y un fenómeno como Ohtani, es algo que espero que esta juventud y estos fanáticos puedan apreciar”, expresó el panameño durante la conversación.

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El histórico excerrador panameño también se refirió a su récord de 652 salvamentos en las Grandes Ligas. Aunque no mostró demasiada importancia por las marcas personales, Rivera dijo estar consciente de que los registros están para ser superados.

“Y hacer el trabajo, no simplemente jugando 15 años más. No lesionarte. No lesionarte. Son muchas cosas, pero los récords están para romperse. Estoy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de jugar por tanto tiempo y hacerlo bien, y jugar con tantos peloteros buenísimos que tuvimos con los Yankees. Y esa es mi satisfacción”, dijo.

“Los récords están para romperse. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de jugar tantos años y hacerlo bien. Lo que no pueden romper es la satisfacción que tengo en mi corazón por haber amado y respetado este deporte”, añadió.

Rivera es considerado uno de los mejores cerradores de todos los tiempos. Disputó 19 temporadas con los New York Yankees, conquistó cinco títulos de Serie Mundial.

Su última temporada fue en 2013. Seis años después, en 2019, ingresó al Salón de la Fama de manera unánime, siendo el primer y único jugador en lograrlo. Además, es el segundo panameño en ingresar al Salón de la Fama, luego de Rod Carew en 1991.



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