Mientras muchos debaten la IA, esta ciudad ya la puso a manejar tranvías

Mientras en muchas ciudades del mundo la inteligencia artificial todavía se discute en términos abstractos —desde sus riesgos laborales hasta su impacto en la vida cotidiana—, en Moscú ya empezó a formar parte del transporte público.

La capital rusa avanza con un programa de tranvías autónomos que ya transportan pasajeros en fase de prueba y que forma parte de un plan oficial para modernizar su red de movilidad urbana. El objetivo, según las autoridades locales, es incorporar 15 nuevas unidades para finales de 2026, en una apuesta tecnológica que busca reducir errores humanos, optimizar recorridos y anticipar lo que podría ser una nueva etapa del transporte urbano.

Aunque la idea de un tranvía “sin conductor” remite inmediatamente a una escena futurista, la realidad todavía tiene matices. Los vehículos operan con sistemas avanzados de automatización e inteligencia artificial, pero continúan bajo supervisión humana mientras avanzan las pruebas y se adaptan los marcos regulatorios.

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Cómo funciona el sistema

El proyecto está a cargo del Departamento de Transporte de Moscú y utiliza una combinación de cámaras, sensores LiDAR, radares y software de inteligencia artificial capaz de interpretar el entorno en tiempo real.

La tecnología permite que el tranvía detecte peatones, identifique obstáculos sobre la vía, interprete señales de tránsito y ajuste su operación de manera automática. La lógica es similar a la que utilizan algunos desarrollos de vehículos autónomos, aunque aplicada a un entorno más controlado: un sistema guiado sobre rieles, con trayectos definidos y menos variables imprevisibles que el tráfico convencional.

Ese detalle no es menor. Automatizar un tranvía es técnicamente menos complejo que desarrollar un automóvil completamente autónomo que deba reaccionar ante cualquier escenario urbano. Por eso el transporte guiado aparece como uno de los terrenos más viables para este tipo de avances.

No es completamente autónomo, al menos por ahora

El entusiasmo tecnológico suele simplificar demasiado. Repetimos: no se trata aún de un vehículo totalmente autónomo. Por ahora, el sistema sigue contando con supervisión humana a bordo. Pero las autoridades rusas explican que se trata de una etapa de transición, necesaria tanto por cuestiones regulatorias como por seguridad operacional.

Eso no invalida el avance, pero sí obliga a ponerlo en contexto. No estamos todavía frente a una red completamente robotizada funcionando sin intervención humana, sino ante una experiencia avanzada de automatización supervisada dentro del transporte público.

Aun así, el paso es significativo.

La carrera por automatizar el transporte

Moscú no es la única ciudad que explora este camino, pero sí una de las que apuesta más fuerte por integrarlo a su operación cotidiana. En distintas partes del mundo ya existen pruebas con autobuses autónomos, robotaxis y sistemas ferroviarios automatizados. Sin embargo, los tranvías presentan una ventaja evidente: su recorrido está delimitado físicamente, lo que reduce parte de la complejidad que enfrentan otros vehículos autónomos.

Para los responsables del proyecto, la promesa es clara: menos errores operativos, mejor cumplimiento de frecuencias y un sistema más eficiente en el largo plazo. Queda por ver si la tecnología responde como se espera fuera del entorno de prueba.

El transporte público del futuro ya no parece tan lejano

La discusión sobre inteligencia artificial suele centrarse en asistentes virtuales, algoritmos o automatización de oficinas. Pero el verdadero cambio puede terminar viéndose mucho más cerca: en la calle, en el trayecto diario al trabajo o en el transporte que millones de personas usan cada mañana.

Si el programa ruso avanza según lo previsto, Moscú podría convertirse en uno de los primeros grandes laboratorios urbanos donde la inteligencia artificial deje de ser una promesa tecnológica para transformarse en infraestructura cotidiana.

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