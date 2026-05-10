Roban $38,000 a 80 clientes de Walmart tras clonación de tarjetas en cajas autocobro

Las autoridades en Pensilvania acusaron a cuatro personas de participar en un esquema de clonación de tarjetas en cajas de autocobro de Walmart, un fraude que habría provocado pérdidas de al menos $38,000 a decenas de clientes.

De acuerdo con la policía de Erie, Pensilvania, alrededor de 80 personas reportaron haber sido víctimas del robo entre 2024 y 2025.

El detective James Becker explicó al Erie Times-News que los delincuentes instalaron dispositivos conocidos como skimmers en terminales de pago de cajas de autocobro dentro de una tienda Walmart en Erie.

Cómo operaban los dispositivos

Los aparatos eran colocados sobre las terminales de pago para capturar información de tarjetas y registrar códigos PIN.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal eran tarjetas EBT, utilizadas para programas de asistencia alimentaria.

Posteriormente, los datos robados podían utilizarse para crear tarjetas falsas y realizar compras fraudulentas.

La policía encontró dispositivos de clonación en diciembre de 2024 y abril de 2025

Los sospechosos

Las autoridades identificaron a cuatro sospechosos relacionados con el caso.

Los acusados son Remus Rosu, de 30 años; Louisa Unguru, de 25 años; Constantin P. Giurebe y Cosmin L. Cretu, de 28 años

Tres de ellos fueron arrestados en Orchard Park, Nueva York, en septiembre de 2025.

El cuarto sospechoso continúa prófugo y podría encontrarse en el área de Chicago, según el detective Becker.

Todos enfrentan cargos graves relacionados con fraude electrónico y uso de dispositivos para obtener información codificada de tarjetas.

También fueron acusados de robo, recepción de propiedad robada y uso ilegal de dispositivos.

Cómo los descubrieron

Las autoridades lograron identificar a los sospechosos gracias a grabaciones de vigilancia dentro de la tienda.

Según Becker, en uno de los videos se observa a los implicados retirando un indicador rojo de seguridad colocado en una máquina de autocobro.

Ese sello servía para alertar a empleados sobre posibles manipulaciones en las terminales.

Walmart reduce cajas de autocobro

El caso ocurre mientras Walmart ha comenzado a reducir el uso de cajas de autocobro en algunas tiendas de Estados Unidos debido al aumento de robos y problemas de seguridad.

En marzo, la empresa retiró equipos de autocobro de una sucursal en el sur de Filadelfia para volver a utilizar cajas atendidas por empleados.

La compañía aseguró que los cambios buscan “mejorar la experiencia de pago y permitir un servicio más personalizado”.

En 2024, Walmart también eliminó terminales similares en tiendas de Missouri y Ohio.

Tras retirar las cajas automáticas en una tienda de Shrewsbury, Missouri, la policía local reportó una caída importante en llamadas relacionadas con robos y arrestos.

La jefa de policía Lisa Vargas señaló que era frecuente que algunos clientes colocaran productos en bolsas sin escanearlos ni pagarlos.

Sigue leyendo:

– Walmart comienza a eliminar las cajas de autopago y vuelve a las cajas tradicionales

– Por qué los estafadores suelen pedir tarjetas de regalo a sus víctimas

– Costco vs. Sam’s Club: cuál membresía te conviene más