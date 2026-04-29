Por qué los estafadores suelen pedir tarjetas de regalo a sus víctimas

El uso de tarjetas de regalo como método de pago en fraudes sigue en aumento en Estados Unidos. Datos recientes muestran que este tipo de engaño no solo persiste, sino que mantiene un impacto económico significativo, afectando a miles de personas cada año.

Millones de dólares perdidos en estafas

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), en 2024 se registraron más de 41,000 reportes de fraude relacionados con tarjetas de regalo y tarjetas prepagadas, con pérdidas que alcanzaron los $212 millones.

Las cifras preliminares de 2025 apuntan a una tendencia similar, lo que refleja que este método sigue siendo ampliamente utilizado por los delincuentes.

Por qué las tarjetas de regalo son el método favorito

Las tarjetas de regalo representan una herramienta ideal para los estafadores debido a varias características clave:

–No tienen dueño identificable: no están vinculadas a una cuenta o nombre específico.

–Son difíciles de rastrear: una vez que se usa el código y el PIN, el dinero desaparece sin dejar rastro.

–Liquidez inmediata: los fondos pueden utilizarse al instante, venderse en línea o incluso convertirse en criptomonedas en cuestión de minutos.

–Fácil acceso: pueden comprarse en supermercados, farmacias o tiendas grandes, lo que permite a los estafadores guiar a las víctimas paso a paso sin levantar sospechas.

Una vez que el delincuente obtiene el número y el PIN, el dinero queda prácticamente irrecuperable.

Las estafas más comunes que utilizan este esquema

El uso de tarjetas de regalo aparece en distintos tipos de fraude, entre los más frecuentes:

1. Suplantación de identidad: los estafadores se hacen pasar por entidades como el IRS, la Administración del Seguro Social, Amazon o Apple. Alegan problemas urgentes, como cuentas bloqueadas o cargos sospechosos, y piden comprar tarjetas de regalo para supuestamente resolver la situación.

2. Estafa del ‘nieto en apuros’: dirigida a adultos mayores, donde alguien finge ser un familiar en emergencia (arresto, accidente o problema en el extranjero) y solicita dinero urgente en tarjetas de regalo.

3. Fraudes románticos: tras construir una relación falsa durante semanas o meses, el estafador inventa una emergencia financiera y pide apoyo económico mediante tarjetas de regalo o transferencias irreversibles.

La regla clave para evitar caer en fraude

Las autoridades insisten en una advertencia clara: ninguna empresa legítima, agencia gubernamental, servicio público o soporte técnico pedirá pagos con tarjetas de regalo.

Si alguien solicita este tipo de pago, ya sea por teléfono, mensaje, correo electrónico o en persona, se trata de un fraude. La recomendación es cortar la comunicación, no compartir información y reportar el caso a la FTC a través de ReportFraud.ftc.gov.

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