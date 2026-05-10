Tchouaméni titular en el Clásico pese a sanción por pelea con Valverde

El técnico Álvaro Arbeloa sorprendió con una alineación del Real Madrid para el Clásico, en medio de un turbulento ambiente en Valdebebas durante la última semana. Aurélien Tchouaméni parte desde el inicio apenas días después de ser sancionado económicamente por el club tras su altercado con Fede Valverde. El uruguayo, por el contrario, es la ausencia más sensible debido al traumatismo craneoencefálico derivado de aquel incidente.

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El equipo llega al Spotify Camp Nou no solo con la presión deportiva de evitar el campeonato del Barcelona, sino con las cicatrices de un altercado entre dos de sus pilares: Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. El incidente, ocurrido tras un entrenamiento y motivado por la frustración acumulada tras la eliminación en Champions, escaló de una discusión verbal a una situación de contacto físico accidental con graves consecuencias.

Según el comunicado emitido por Valverde, durante la disputa golpeó una mesa fruto de la rabia, pero el resultado médico fue un traumatismo craneoencefálico que lo mantiene fuera de los terrenos de juego por precaución. Por su parte, el club intervino de manera tajante imponiendo una sanción económica histórica de 500,000 euros (aproximadamente $540,000 dólares) a cada jugador por considerar el comportamiento “no digno” de la institución.

En este escenario, la decisión de Álvaro Arbeloa de alinear a Tchouaméni como titular responde a una necesidad táctica imperante, pese al expediente disciplinario y a las disculpas públicas que el francés tuvo que ofrecer a la afición y al vestuario.

La vuelta de Thibaut Courtois bajo palos, tras mes y medio de baja, intenta aportar la serenidad necesaria a una plantilla que ha estado bajo el foco mediático por sus problemas extradeportivos. Junto a él, las novedades de Fran García, Eduardo Camavinga y el canterano Gonzalo García buscan inyectar la energía que el equipo parece haber perdido entre polémicas y sanciones. El Real Madrid salta hoy al césped con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Brahim; Vinícius y Gonzalo, en un intento desesperado por demostrar que, pese a las multas y los golpes, la unidad competitiva sigue intacta.

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