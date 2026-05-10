Irán confirma que va al Mundial 2026, pero impone 10 condiciones a Estados Unidos, México y Canadá

La Federación Iraní de Futbol confirmó el pasado sábado que su selección participará en el Mundial 2026. No obstante, condicionó su asistencia a una lista de 10 condiciones a los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

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“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló la federación iraní en su sitio web.

“Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones”, añadieron.

El presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, declaró el pasado viernes a la televisión estatal que Teherán tiene 10 condiciones para asistir al torneo, buscando garantías sobre el trato que recibirá la delegación.

Las 10 condiciones de Irán para jugar el Mundial 2026

Visado garantizado para todos los jugadores, cuerpo técnico y personal, incluidos quienes hayan cumplido servicio militar en organismos vinculados a la Guardia Revolucionaria.

No interrogatorios ni retenciones migratorias al ingresar a Estados Unidos, México o Canadá.

Respeto absoluto a la bandera oficial de la República Islámica (no permitir banderas opositoras).

Himno nacional iraní tocado correctamente y sin interrupciones en cada partido.

Máxima seguridad para la delegación en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios.

Protección especial durante los traslados oficiales del equipo.

Solo banderas oficiales permitidas en los estadios donde juegue Irán.

Prohibición de críticas políticas hacia el equipo iraní durante el torneo.

Prohibición de insultos a instituciones oficiales y militares iraníes.

Preguntas de prensa limitadas exclusivamente a temas futbolísticos, sin cuestiones políticas.

Cabe recordar que hace un mes al presidente de la Federación Iraní de Futbol se le negó el ingreso a Canadá antes del Congreso de la FIFA, por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán iniciaron a finales de febrero y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán.

Desde entonces, esa tensión se ha visto trasladada al fútbol y ha puesto en entredicho la participación del equipo persa en el Mundial 2026.

Irán fue el primer equipo en clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. El conjunto de Oriente Medio va a comenzar su calendario en el Mundial en el Grupo G en Los Ángeles el 15 y 21 de junio contra Nueva Zelanda y Bélgica. Finalmente, el 26 de junio cierra ante Egipto en Seattle.



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