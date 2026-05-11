Brasil: Neymar ingresará en la prelista de Ancelotti para el Mundial 2026

El entrenador italiano Carlo Ancelotti y la CBF presentaron una primera nómina para el Mundial 2026 que cuenta con una baja importante y la ansiada presencia de Neymar.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

De acuerdo con portales locales como Globo Esporte y Lance!, Ancelotti optó por incluir al astro brasileño entre las 55 variantes, aunque tiene pocas probabilidades de integrar la nómina definitiva de 26 jugadores que la CBF presentará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro el próximo lunes 18.

La gran ausencia en la primera lista es la de Estêvão, joven estrella del Chelsea que quedó afuera debido a una lesión de grado 4 en el muslo derecho.

Neymar está en la prelista de Brasil 🇧🇷 para el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti lo incluyó entre los 55 nombres, pero su presencia en la lista final dependerá de su estado físico 👀 pic.twitter.com/ICG3T6UQN1 — Veronica Brunati (@verobrunati) May 11, 2026

La noticia de la exclusión de Estêvão responde a la comprobación médica de que no existe margen para su recuperación. Aunque el futbolista rechazó la intervención quirúrgica y viajó a Brasil con la esperanza de un tratamiento conservador que le permitiera llegar en forma, el área médica de la CBF coincidió con el Chelsea en que es inviable su disponibilidad para el Mundial.

Neymar aguarda la decisión definitiva de Ancelotti

Pese a que Neymar estuvo presente en todas las prelistas amplias que confeccionó Ancelotti desde su llegada, aún no fue incluido en ninguna convocatoria definitiva bajo su mando.

¿NEYMAR AL MUNDIAL? 🤩



🇧🇷 Neymar Jr ya suma 11 goles y 4 asistencias en 17 partidos, gracias a su buen momento se logró meter a la prelista de Brasil para el Mundial.



📹 nodetalhecontent pic.twitter.com/PPxq2SnzO7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 11, 2026

En este contexto, entre las alternativas para suplir la ausencia en ofensiva de Estêvão, surgió la opción de Rayan, otro jugador promovido por la cantera del Vasco da Gama y que actualmente milita en el Bournemouth de la Premier League.

La actuación del atacante durante la última ventana internacional de marzo, cuando Brasil enfrentó a Francia y Croacia, fue valorada positivamente y lo proyecta como una alternativa para ocupar la banda derecha que deja vacante el joven del Chelsea.

Varias bajas notables por lesión

La preselección también sufrió descartes notables. Rodrygo y Éder Militão, confirmados previamente como mundialistas, quedaron ahora fuera por lesiones que requieren recuperación prolongada.

El dilema alcanzó también al mediocampista Andrey Santos, también del Chelsea, cuya temporada desfavorable generó dudas sobre su inclusión, frente a competidores como Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos y Lucas Paquetá, todos con mayor regularidad bajo el ciclo de Ancelotti.

La lista definitiva de 26 jugadores se comunicará públicamente una semana después del envío de la preinscripción a la FIFA. El protocolo estipula que las selecciones pueden modificar a los 55 preinscritos hasta el 11 de junio, inicio de la competición.

Seguir leyendo:

Argentina anuncia prelista para Mundial 2026 con Messi y deja fuera a seis campeones de Qatar 2022

Messi se suma a la fiesta del FC Barcelona con mensaje tras el título ante el Real Madrid

Árbitro cubano hace historia en Miami al dirigir el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona