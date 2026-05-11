Costco vende paquete para el Mundial por $39,100

Costco sorprendió a aficionados del fútbol al poner a la venta exclusivos paquetes para la Copa Mundial 2026 con precios que alcanzan hasta los $39,100, en medio de las críticas por el alto costo de las entradas para el torneo.

La cadena mayorista, conocida por sus precios accesibles, se asoció con la FIFA para ofrecer experiencias premium dirigidas únicamente a miembros de Costco.

Los paquetes incluyen boletos y beneficios exclusivos

El paquete más costoso cuesta desde $31,900, aunque el reporte señala que el precio total puede alcanzar alrededor de $39,100 dependiendo de opciones adicionales y cargos relacionados.

Este paquete garantiza dos boletos para la final de la Copa Mundial del 19 de julio de 2026, además de dos entradas para el partido entre Estados Unidos y Australia en Seattle.

También incluye una tarjeta de regalo de Costco de $4,000 y acceso a un evento exclusivo organizado por la empresa.

La opción más barata cuesta $4,750

El paquete más económico comienza en $4,750 e incluye dos boletos para el último partido de fase de grupos de la selección masculina de Estados Unidos contra Turquía en Los Ángeles.

Los compradores también pueden elegir cambiar ese partido por dos boletos para un encuentro de octavos de final en Nueva York/Nueva Jersey, aunque no existe garantía de que Estados Unidos juegue ese encuentro.

Además, el paquete incluye mercancía oficial de la Copa Mundial 2026 y una tarjeta digital de Costco.

Paquete intermedio supera los $21 mil

Costco también ofrece un paquete de cuatro partidos desde $21,950.

La experiencia incluye dos boletos para cada partido, entre ellos el encuentro entre Estados Unidos y Australia en Seattle, un partido de octavos de final en Houston y un juego de cuartos de final en Miami.

Quienes adquieran este paquete recibirán además una tarjeta de regalo de Costco de $2,200 y acceso a un evento privado de la empresa.

Crecen críticas por precios del Mundial

Los costos de los boletos para la Copa Mundial 2026 han generado controversia durante los preparativos del torneo.

Según el reporte, algunos partidos de fase de grupos ya cuestan más que asistir al Super Bowl, lo que ha provocado críticas incluso en el ámbito político.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, cuestionó públicamente las tarifas de la FIFA y las calificó como excesivas.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la estructura de precios y aseguró que existe un nivel récord de interés por los boletos, aunque todavía quedan miles de asientos disponibles para varios partidos.

Incluso Donald Trump hizo comentarios sobre el tema y afirmó que él no pagaría más de $1,000 por una entrada.

Temor por estadios sin llenos totales

Analistas consideran que los precios podrían terminar afectando la asistencia a algunos encuentros del torneo.

El reporte advierte que varios partidos corren el riesgo de no llenarse completamente debido al alto costo de los boletos y paquetes de hospitalidad.

Costco, por otro lado, suele destacarse por vender productos hasta 21.4% más baratos que supermercados tradicionales, pero en esta ocasión sus paquetes mundialistas están dirigidos a un grupo mucho más exclusivo de consumidores.

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