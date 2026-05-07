Costco añade tiras de pollo a su food court en Chicago: precio, calorías y qué incluye

Cinco tiras de pollo horneadas con salsa para acompañar, con un aporte calórico de unas 1,640 calorías, es el nuevo producto estrella que Costco está probando en Chicago con miras a expandir por todo el país, en sustitución del muy criticado calzone.

El producto se vende desde el 4 de mayo en las tiendas Costco del área metropolitana de Chicago, por un precio de 6,99 dólares sin incluir papas fritas en Estados Unidos; cabe destacar que en Canadá se venden con papas fritas por el mismo precio.

Se trata de un novedoso lanzamiento que por primera vez integra el menú de Costco en EE. UU. Inicialmente en Costco de Schaumburg, Illinois, además de seis tiendas de Chicagoland, según informa Delish.

Aunque es un estreno estadounidense, Costco ya vende tiras de pollo en su food court de Canadá desde 2023 y en Australia desde junio de 2024. Un dato importante a destacar para el lanzamiento de las tiras de pollo es que Costco no instaló freidoras en la operación estadounidense. Como es de esperarse, la empresa aún no ha confirmado oficialmente la receta.

¿Qué dicen los consumidores?

La llegada de las tiras de pollo, un clásico de la comida rápida por el auge del consumo de esta proteína en los últimos años, llegó acompañada de los comentarios de los clientes, quienes afirman que el nuevo platillo tiene un sabor muy similar a la Chick-fil-A Sauce.

“Costco no escatima en el tamaño de las porciones con estas nuevas tiras: son enormes. La ración completa incluye un gran recipiente de salsa”, afirma Dennis Lee de The Takeout. Para Lee, aunque las tiras tienen una corteza dura y gruesa, en el interior son jugosas aun sin salsa.

Los usuarios de Reddit también reaccionaron sobre la carga calórica del nuevo producto. Uno comentó: “Parecen bastante calóricos para ser tiras de pollo. Me gustaría probarlas”. Otro se preguntó: “Iba a decir, ¿Cómo es posible que cinco nuggets de pollo ocupen casi toda la ingesta calórica recomendada para el día?”.

Por otro lado, hubo quienes cuestionaron la textura y el método de cocción: “Tienen demasiado rebozado. Las tiras y los filetes de pollo empanizados se deben freír; así quedan tiernos y jugosos. Las tiras horneadas quedan secas y crujientes”.

Las críticas no terminaron ahí: “Sinceramente, son bastante decepcionantes. Por ese precio, es mejor comprar tres porciones y media de pizza y comer como un rey”. Incluso no faltó quien defendiera el “cuestionado” calzone: “No entiendo por qué la gente lo critica. Lo he pedido tres veces y el relleno es delicioso y viene bien lleno. La única razón por la que no lo pido más a menudo es porque no debería comerme uno yo solo”.

Finalmente, otros clientes defendieron el precio y la cantidad de tiras de pollo, ideales para acompañar con un refresco. La inclusión de este producto en el menú representa más opciones para escoger y algunos usuarios destacan que, aunque es contundente, ofrece una alternativa distinta dentro del menú habitual.

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