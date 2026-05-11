EE.UU. presenta cargos contra más de 25 miembros del Tren de Aragua en operativo en cinco estados

La Fiscalía de Estados Unidos anunció este lunes la presentación de cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas con la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), en un operativo coordinado que se llevó a cabo en cinco estados del país.

Según el Departamento de Justicia, muchos de los acusados son inmigrantes indocumentados procedentes de Venezuela, Colombia y Honduras. Durante la operación, las autoridades incautaron más de 80 armas de fuego, cerca de 18 kilogramos de drogas y más de $100,000 dólares en efectivo.

El director del FBI, Kash Patel, calificó la acción como una “operación masiva e impactante” que logró desarticular a más de 25 miembros de TdA que generaban caos en las calles estadounidenses”.

Los cargos se presentaron en seis distritos judiciales de los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos de tráfico de armas, narcotráfico y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de drogas, entre otros.

Esta acción forma parte de una intensificación de los esfuerzos de Estados Unidos contra el Tren de Aragua, organización considerada terrorista por las autoridades de Washington. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, se han presentado cargos federales contra más de 260 miembros y asociados de la pandilla.

El pasado febrero, 27 miembros de Anti-Tren, una facción disidente del Tren de Aragua, fueron acusados de 38 cargos, incluyendo un doble asesinato cometido en 2024 en El Bronx, así como delitos de tráfico sexual, secuestro y crimen organizado, entre otros.

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