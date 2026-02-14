Acusan en Nueva York a disidentes del Tren de Aragua por asesinatos, trata y crimen organizado

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación sustitutiva de 38 cargos contra 27 presuntos integrantes de la facción Anti-Tren, disidentes de la organización criminal Tren de Aragua, designada por Washington como organización terrorista extranjera.

El fiscal federal Jay Clayton informó, según el Departamento de Estado, que la nueva acusación amplía un proceso previo de 12 cargos e incluye señalamientos por conspiración para cometer crimen organizado y asesinato en ayuda de actividades criminales, relacionado con un doble homicidio ocurrido el 15 de abril de 2024 en El Bronx.

Además de conspiración para asesinato por encargo, secuestro, tráfico sexual, conspiración para tráfico sexual, robos a mano armada y otros delitos federales.

De los 27 acusados, 21 ya enfrentaban cargos anteriores. De los seis nuevos implicados, cinco están bajo custodia federal.

Hasta ahora, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha procesado a cerca de 38 presuntos miembros o asociados del Tren de Aragua y su facción Anti-Tren.

Según la acusación, Anti-Tren estaría conformado casi en su totalidad por exmiembros o colaboradores del Tren de Aragua. El grupo habría operado en El Bronx y Queens, además de Nueva Jersey, Illinois, Washington y otras jurisdicciones.

Las autoridades sostienen que la organización buscaba consolidar y proteger su territorio mediante actos violentos —incluidos asesinatos, agresiones y amenazas—, así como enriquecerse a través del tráfico ilegal de personas, la explotación sexual de mujeres jóvenes trasladadas desde Venezuela, la distribución de drogas como la “tusi” y robos a mano armada.

“Planearon y ejecutaron crímenes atroces”

El documento judicial señala que las víctimas de trata eran obligadas a pagar deudas mediante trabajo sexual y que los miembros del grupo recurrían a amenazas de muerte contra ellas y sus familias, agresiones físicas, secuestros y confiscación de documentos migratorios para mantener el control.

Clayton afirmó que los acusados “planearon y ejecutaron crímenes atroces”, incluyendo asesinatos y explotación de mujeres vulnerables, y aseguró que la Fiscalía mantendrá su compromiso de desmantelar la organización y llevar a sus integrantes ante la justicia.

Entre los nuevos cargos figura la acusación contra Yender Mata, Ervin Hernández y Kerlyn Nataliy Pérez López por conspirar y ejecutar el asesinato de Jhombeyker José Bisbal Pina y Adrián Mendoza Istúriz, baleados en El Bronx el 15 de abril de 2024.

También se imputan presuntas conspiraciones para cometer asesinatos por encargo en Nueva York y Florida durante 2025, así como robos a mano armada en Yonkers y El Bronx. En materia de trata de personas, se acusa a varios integrantes de participar en el tráfico sexual de mujeres venezolanas, incluyendo casos en los que las víctimas habrían sido amenazadas con armas, secuestradas y privadas de sus documentos.

Asimismo, la acusación describe castigos internos dentro de la organización, incluyendo órdenes para disparar en las piernas a miembros como forma de disciplina.

El Departamento de Justicia indicó que el caso forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, creada en 2019 para combatir inicialmente a la MS-13 y luego ampliada para atacar al Tren de Aragua. También se enmarca en la iniciativa nacional Operación Recuperemos América para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir delitos violentos vinculados a la inmigración irregular.

