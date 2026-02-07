Cazzu elogia a Yailin La Más Viral y todo lo que ha logrado en su carrera

La rapera argentina Cazzu habló de Yailin La Más Viral y destacó cómo ha logrado una carrera exitosa luego de superar una infancia difícil por momentos de pobreza en la República Dominicana.

En una reciente transmisión, la artista lanzó una poderosa reflexión acerca de la carrera de su colega: “Sin que la gente le tenga compasión, ella trascendió y mientras más pasa el tiempo mejor le va. Porque yo a Yailin la conocí por música, no la conocí ni por ninguno de sus novios ni por ninguna de sus cosas, la conocí por su primera canción que escuché y que me pareció fantástica”.

Cazzu, además indicó: “Y de ahí, todo un contexto social y cultural de donde te criaste, de lo que consumiste, de quiénes son las personas que te rodean… son las cosas que hay que tener más cuidado a la hora de juzgar. Sobrevivir y trascender viniendo de lugares difíciles es un logro increíble, es algo muy valioso”.

Para la argentina, Yailin es un ejemplo de superación por todas las dificultades que le tocó enfrentar para ahora convertirse en una figura relevante dentro del género urbano.

Muchos usuarios apoyaron a Cazzu por sus declaraciones, debido a que mostró admiración hacia la historia de la intérprete de ‘Bing Bong’.

“Qué bello cuando las mujeres se apoyan”, “Si antes la admiraba a Cazzu, ahora más, es ejemplo de sororidad”, “Qué lindo, mujeres apoyando mujeres y más si vivieron procesos similares. Bellas, Cazzu y Yailin”, fueron algunos mensajes que se leyeron en la cuenta en Instagram del programa En Casa con Telemundo.

Otros escribieron: “Definitivamente tiene razón, qué bella”, “Ya ven por qué amo a Cazzu”, “Gracias a Cazzu por su sensatez y felicidades a Yailin la más viral”.

