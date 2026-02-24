Cazzu responde a la nueva canción de Rauw Alejandro’: “No es a mí a quien abandonaron”

La cantante argentina Cazzu respondió con contundencia a la canción ‘Rosita’, de Tainy, Rauw Alejandro y Jhay Cortez, que se estrenó el pasado 19 de febrero. La canción causó polémica ya que mencionó el polémico matrimonio del cantante Christian Nodal con Ángela Aguilar, que ocurrió pocos después de la ruptura de Cazzu con Nodal y cuando la hija de ambos tenía apenas 10 meses de nacida.

Uno de los versos de la canción menciona el matrimonio de Nodal con Ángela, lo que causó polémica ya que ocurrió poco después de su ruptura con Cazzu y del nacimiento de su hija. Esta fue una gran controversia ya que se especuló que el cantante mexicano engañó a Cazzu con Ángela, algo que él ha negado en varias ocasiones. Este ademas fue un momento sumamente doloroso para Cazzu, quien quedó bajo el cuidado total de su hija en Argentina mientras Nodal vive en México.

En ‘Rosita’ se hace mención al matrimonio de Nodal de una manera simplista e ignorando el contexto que hay en este caso. “La vo’a romper y la vo’a arreglar. Esto es política pa’ yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice la canción.

Este 24 de febrero, Cazzu publicó un extenso texto en Substack llamado ‘Tiradera’ en el que responde a esta mención sobre un difícil momento en su vida personal. Cazzu analiza lo ocurrido de una manera afilada y en la que cuestiona la “legendaria camaradería entre varones”.

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. No sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza, Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘PALO! PALO!’”, escribió Cazzu en su texto.

En su texto, Cazzu aclara que no siente dolor tras ser abandonada por Nodal en mayo de 2024. Aseguró que no fue a ella a quien abandonaron, dejando ver un cuestionamiento al papel que ha desempeñado Nodal como padre de su hija.

“Van fingiendo no comprender por qué ‘tan ardida ella’, ‘tan resentida la tonta’ (…) Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, dijo.

La artista aclaró que la verdadera víctima de toda esta situación es su hija Inti de 2 años. “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”, dijo.

