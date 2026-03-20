“Ley Cazzu”: La iniciativa que busca proteger los derechos de los menores

El Congreso del Estado de Michoacán, en México, impulsa una iniciativa de ley llamada “Ley Cazzu”, con el objetivo de modificar el Código Penal de México para proteger los derechos de los menores. Esta iniciativa se impulsó tras la polémica que han protagonizado los cantantes Christian Nodal y Cazzu, quienes tienen una hija en común.

Tras su separación, Christian Nodal y Cazzu han protagonizado una fuerte controversia en medio de acusaciones de la artista argentina con respecto a las responsabilidades de Nodal como padre de Inti, la hija de ambos que tiene 2 años y medio. Cazzu aseguró públicamente que Nodal no autorizó que Inti salga de Argentina (país en el que vive con su madre) sin autorización previa.

En este sentido, la propuesta de ley impulsada por la diputada local Sandra Arreola Ruiz, que surgió a finales de 2025, pretende facilitar que el progenitor que tiene la custodia pueda desplazarse libremente con el menor, especialmente en el caso en el que el otro progenitor no haya cumplido con sus deberes parentales reiteradamente.

Julietta Cazzucheli, nombre real de la artista, viaja constantemente debido a su trabajo como artista. La negativa de Nodal de conceder el permiso de viaje para Inti ocurrió cuando la cantante argentina debía salir del país junto a su hija debido a su gira. A pesar de la negativa del padre, Cazzu obtuvo un permiso especial de un juez que autorizó la salida del país de la niña.

A raíz de este caso mediático, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México impulsó esta ley, ya que considera que afecta a muchas mujeres del país.

“El tema de la movilidad de los menores es un tema federal y estoy proponiendo que salga de aquí un acuerdo para votar una iniciativa. No quisiera que se quede en el pleito banal entre artistas, pero este caso sacó a la luz la situación que, la mayor parte de madres, aunque no es exclusivo de las mujeres que son víctimas de este tipo de mecanismo como castigo”, explicó la diputada, según reseña Rolling Stone.

Esta ley propone reducir los trámites burocráticos que autoricen la movilidad en casos en los que el padre o la madre del menor haya incumplido con sus responsabilidades de pensión o convivencia, y no de su consentimiento para el viaje.

“La ‘Ley Cazzu’ ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos”, dijo la diputada.

En septiembre de 2025, Cazzu reveló que, a través de su abogado, Nodal le negó el permiso para que la argentina viaje con su hija al extranjero. Además, citó al abogado, quien aseguró que su cliente tenía el “control” de la situación.

“‘No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, ‘ Tenemos el control sobre vos y tu hija’”, dijo en el podcast Se Regalan Dudas. Para la rapera ese ha sido “uno de los peores momentos de su vida”.

Nodal ha emprendido demandas en el pasado contra Cazzu alegando manutención excesiva y, más recientemente, impulsó un mecanismo legal para frenar la exposición mediática de su hija Inti en redes sociales.

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