Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina en festejos por el campeonato del FC Barcelona

El astro español, Lamine Yamal fue captado ondeando una bandera de Palestina durante la caravana del FC Barcelona, realizada por los jugadores para celebrar que ganaron el título de LaLiga.

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El delantero español de 18 años, pieza clave en la conquista del campeonato, apareció desde el autobús descapotable del conjunto blaugrana mostrando la bandera en medio del ambiente festivo que acompañó el recorrido desde el Spotify Camp Nou hasta el centro de Barcelona.

🇵🇸🔵🔴 LAMINE YAMAL oneja la bandera de Palestina durant la rua del Barça per celebrar la Lliga#FCBlive pic.twitter.com/zQzKwp5m4Z — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) May 11, 2026

El gesto del futbolista fue ampliamente difundido en redes sociales durante una jornada marcada por la celebración del título liguero, en la que jugadores y afición festejaron la consecución del campeonato.

Celebración del FC Barcelona

Los festejos del FC Barcelona continuaron posteriormente en el centro de la ciudad, en un ambiente festivo tras la obtención del título de la liga española.

Visca el Barça i Visca Catalunya! 💙❤️💛 pic.twitter.com/N3mXteOFc5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

La celebración llega apenas un día después de que el Barça certificara el título liguero al imponerse este domingo al Real Madrid (2-0) en El Clásico disputado en el Camp Nou, en la jornada 35 del campeonato, en una temporada en la que el conjunto blaugrana ha vuelto a dominar el fútbol español, pues también levantó en enero la Supercopa de España.

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