El FC Barcelona ganó 2-0 el Clásico ante el Real Madrid y se coronó campeón de LaLiga

El FC Barcelona se coronó como campeón de LaLiga de España por vigesimonovena oportunidad en el Spotify Camp Nou tras un gran partido ante su más acérrimo rival, el Real Madrid. El conjunto catalán se coronó con un 2-0 con goles de Rashford y Ferrán Torres, sumando 91 puntos en la primera división española, inalcanzable para el Real Madrid, que se queda con 77 puntos tras este encuentro.

La tarde en la capital catalana comenzó con una atmósfera cargada de respeto con un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Hansi Flick, ocurrido en la madrugada de este domingo. Una vez que rodó el balón, la propuesta del conjunto culé fue presión alta y asfixiante sobre la salida de un Real Madrid que se vio diezmado en primeras de cambio.

Apenas a los cuatro minutos, João Cancelo lanzó el primer aviso con una escapada por la izquierda que obligó a Fran García a interceder cuando Marcus Rashford ya se preparaba para fusilar a Courtois. Sin embargo, las defensas blancas cayeron al minuto 9.

Tras una falta de Rüdiger sobre Ferran Torres en la frontal del área, Marcus Rashford ejecutó un tiro libre magistral que se incrustó lejos del alcance del portero belga, marcando su gol número 14 de la temporada y desatando la euforia en un banquillo que festejó el 1-0 abrazando a un conmovido Flick.

El asedio culé no cesó y al minuto 18 una brillante triangulación amplió la ventaja. Cancelo filtró un pase preciso para Dani Olmo, quien con un recurso técnico de lujo dejó la pelota atrás de tacón para que Ferran Torres definiera con una seda a la escuadra del arquero belga.

El “ole, ole” se empezó a escuchar antes de la media hora en el Spotify Camp Nou y eso solo significaba que los culés sabían que se iban a coronar campeones de LaLiga, en su casa y ante su mayor rival histórico. Pero aún quedaba bastante tiempo por delante.

El Madrid intentó reaccionar gracias a Asencio, quien filtró un gran pase para dejar a Gonzalo García mano a mano con Joan García, pero el joven canterano falló en la definición. Vinícius Jr. también buscó el descuento, encontrándose con un cruce autoritario de Eric García. Tras esa breve ráfaga de peligro merengue, el Barcelona recuperó el control de los tiempos y la posesión de la pelota.

Rashford volvió a avisar al minuto 38 con una incursión patrocinada por Ferrán Torres, pero el balón fue tapado por Courtois. Tras la ejecución del tiro de esquina, Dani Olmo recuperó un rebote y mandó un derechazo que se fue lejos del arco.

Un segundo tiempo de dominio absoluto

El reinicio del encuentro trajo consigo una tensión palpable que Hernández Hernández tuvo que sofocar con tarjetas. Primero, con una doble amonestación para Raúl Asencio y Dani Olmo tras un enfrentamiento al minuto 50, y poco después, con una insólita tarjeta amarilla a Jude Bellingham, quien ingresó al campo sin autorización tras ser atendido por una caída.

La frustración blanca aumentó cuando, al minuto 62, el colegiado anuló un gol al propio Bellingham por posición adelantada, apagando el grito de un descuento que el Madrid buscaba con desesperación.

Hansi Flick movió el banquillo al minuto 63, dando entrada a Raphinha y Frenkie de Jong por los goleadores Rashford y Olmo. Raphinha se convirtió en un puñal por la banda y estuvo a punto de marcar el tercero, pero se topó con un Courtois monumental. El belga también le negó el gol a Ferran Torres en un mano a mano agónico y a Robert Lewandowski, quien ingresó en el tramo final y falló una ocasión clara tras una asistencia medida de De Jong.

Por parte del Madrid, las oportunidades más claras llegaron desde los pies de Vinícius, que intentó picar el balón ante la gran respuesta de Joan García, y un cabezazo de Aurélien Tchouaméni que Raphinha despejó sobre la línea de gol al minuto 73. Arbeloa agotó sus naves dando entrada a jóvenes como Franco Mastantuono y César Palacios.

En los minutos finales, el Barcelona ha optado por refrescar su defensa con Alejandro Balde y Marc Bernal, intentando congelar un resultado que les otorga virtualmente el título de LaLiga ante su eterno rival. Por primera vez en la historia moderna del torneo, el Barça logra dar la vuelta olímpica frente a su eterno rival en un enfrentamiento directo.

El Real Madrid y el Barcelona se han enfrentado en 191 partidos para definir al campeón de LaLiga. Los merengues han ganado 80 de los duelos por 77 del rival y han empatado en 35 ocasiones.

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