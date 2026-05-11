Messi se suma a la fiesta del FC Barcelona con mensaje tras el título ante el Real Madrid

De los 191 clásicos que han jugado Real Madrid y FC Barcelona, el del pasado domingo fue el primero entre ambos que definió un título de LaLiga. Tras la victoria 2-0 y proclamación como campeones, Lionel Messi se sumó a la fiesta con un mensaje dedicado al plantel.

A través de las stories de cuenta en Instagram, Messi publicó una imagen compartida por el FC Barcelona en la que sale toda la plantilla junto a Hansi Flick y un par de mensajes que rezaban: “Campeones de Liga. Una manera de ser, una manera de ganar”.

Messi reposteó la imagen y la acompañó con un breve mensaje: “Campeones, visca el Barça”. El gesto rápidamente se volvió viral entre los aficionados culés y uno de los posts con más exposición mediática dentro de la celebración blaugrana.

¡LEO FELIZ! El mensaje de Messi tras la coronación del Barcelona en #LaLiga. ¡Ganándole al Real Madrid! pic.twitter.com/HvOhbkyKsI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

El mensaje se da en un momento de relaciones tensas y prácticamente inexistentes entre Messi y el FC Barcelona por la administración de Joan Laporta.

Messi ha repetido en entrevistas que su adiós fue triste, improvisado y sin público, y que no se fue como soñaba. Asimismo, expresó que se quedó con una “sensación rara” y que aún le duele no haber tenido una despedida en el Camp Nou.

En noviembre de 2025, Messi visitó el Camp Nou en obras y publicó una foto que desató especulaciones.

El mensaje también llega horas después de que Messi brillara en la MLS con un gol y dos asistencias en el partido que Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC en su visita al BMO Field de Canadá en un cruce válido por la jornada 12 de la Major League Soccer (MLS) que lo mantiene en los primeros puestos de la Conferencia Este.

Con esta victoria, Inter Miami escaló al segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, con 22 puntos, producto de 6 victorias, cuatro empates y dos caídas. Por otro lado, el anfitrión acumula 14 unidades y está octavo, en zona de repechaje a los playoffs.



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