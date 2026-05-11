Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt cobraron lo mismo por la secuela de “The Devil Wears Prada 2”

Hace una semana se estrenó en cines “The Devil Wears Prada 2”, una de las películas más esperadas del año. Esta es la secuela de una película que es parte de la cultura pop que se estrenó en 2006.

“The Devil Wears Prada 2” no solo es una continuación de la historia, sino que significa la reunión del elenco original de la película, el cual está encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Recientemente, fuentes cercanas al proyecto le contaron a “Variety” que las tres actrices principales cobraron lo mismo por ser parte de la secuela, y Streep, por ejemplo, fue parte clave de la negociación a la que llegaron a establecer los $12.5 millones de dólares para cada una.

Cada una de las tres actrices tiene carreras exitosas en Hollywood, aunque se podría esperar que la experiencia y reconocimiento que ha tenido Streep se tradujera en que ella cobrara más por volver a interpretar a Miranda Priestly. Pero no fue así.

Los $12.5 millones de dólares son la cifra que recibieron por grabar la película, pero allí no se cuentan las campañas con marcas de las que han sido parte en los últimos meses y tampoco las bonificaciones que se les darán por el éxito que la secuela está teniendo en taquilla estadounidense y mundial.

“The Devil Wears Prada 2” se estrenó el pasado 1 de mayo y durante ese primer fin de semana logró liderar la taquilla mundial; ahora, en su segundo fin de semana, sigue liderando estas listas.

El viernes 8 de mayo, la secuela tuvo un bajón en número por el estreno de “Mortal Kombat II”, que durante ese primer día en cartelera lideró la taquilla en Estados Unidos. Sin embargo, la secuela basada en un videojuego no mantuvo su puesto el resto de días.

Finalmente, este fin de semana cerró con “The Devil Wears Prada 2” con los $41 millones de dólares alcanzados solo en taquilla estadounidense.

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