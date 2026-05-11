Paciente que estuvo 8 minutos muerto tras Covid-19 relata visiones y experiencias durante el coma

Andrés Arévalo, un paciente colombiano afectado gravemente por Covid-19 en 2021, compartió el impactante relato de lo que asegura haber vivido mientras permanecía en coma inducido en una unidad de cuidados intensivos (UCI), luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio que lo dejó clínicamente muerto durante 8 minutos.

Su testimonio fue presentado en un programa de televisión de Colombia llamado “Entre Vivos y Muertos”, donde describió una serie de experiencias que, según afirma, ocurrieron mientras los médicos luchaban por salvarle la vida en medio de las complicaciones provocadas por el virus.

La historia comenzó durante el periodo más crítico de la pandemia. Antes de ser hospitalizado, Arévalo permanecía aislado en su vivienda mientras recibía tratamiento para combatir el Covid-19. Sin embargo, el deterioro progresivo de su salud lo llevó a buscar apoyo espiritual y emocional en medio de la incertidumbre.

Según relató, pidió la visita de un sacerdote para resolver asuntos personales y despedirse de sus seres queridos ante el temor de no sobrevivir. Poco después, su estado empeoró de forma acelerada y tuvo que ser trasladado a una clínica.

Una vez ingresó al hospital, los médicos determinaron que era necesario intubarlo e inducirlo a un coma médico debido al grave compromiso pulmonar causado por la enfermedad. Fue entonces cuando comenzó una experiencia que hoy asegura recordar con claridad.

Relatos durante el coma y el paro cardiorrespiratorio

Durante el tiempo que permaneció inconsciente, Arévalo sostiene que podía percibir lo que sucedía a su alrededor. En su relato explicó que observaba al personal médico, escuchaba conversaciones y tenía la sensación de contar con una visión completa del entorno hospitalario.

“Yo estoy viendo todo lo que está pasando, tengo una visión 360° y yo digo: ‘Esto no está bien'”, expresó durante la entrevista televisiva.

El paciente también afirmó haber tenido encuentros con familiares fallecidos. Entre ellos mencionó a un tío que murió años atrás y que, según asegura, estuvo acompañándolo en momentos críticos de su hospitalización.

De acuerdo con su versión, incluso pudo observar detalles de la vivienda de ese familiar que posteriormente confirmó al hablar con otros integrantes de su familia tras recuperarse.

El episodio más delicado ocurrió cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio dentro de la UCI. En ese momento, los médicos lograron reanimarlo después de 8 minutos, tiempo durante el cual fue declarado clínicamente muerto.

Arévalo describió esa experiencia como una sensación de asfixia seguida por la aparición de un espacio completamente blanco. En medio de ese escenario, aseguró haber visto 2 figuras que identificó como ángeles.

Según contó, dichas entidades le hablaron y le plantearon la posibilidad de continuar hacia “una puerta” o regresar a la vida. En ese instante, explicó que pensó en su hijo y en su familia antes de tomar una decisión.

“Si usted pasa esa puerta, no hay vuelta atrás. Pero le damos el chance de regresar. ¿Qué quiere hacer?”, recordó que le dijeron durante aquella experiencia.

Tras ser reanimado, comenzó un largo proceso de recuperación física. El paciente permaneció varios meses en cuidados intensivos y posteriormente inició una etapa de rehabilitación para recuperar movilidad, fuerza y estabilidad después de los efectos que dejó el covid-19 y el tiempo prolongado de hospitalización.

La recuperación y las reflexiones tras sobrevivir al Covid-19

El regreso a la conciencia, según explicó, estuvo acompañado de un periodo de descanso profundo y una adaptación gradual a la realidad. Con el paso de las semanas, logró superar las secuelas más graves y regresar junto a su familia.

Las llamadas experiencias cercanas a la muerte han sido objeto de estudio por parte de especialistas durante décadas. Algunos pacientes reportan percepciones similares, como luces intensas, sensación de paz, encuentros con familiares fallecidos o la impresión de observar su propio cuerpo desde el exterior.

Sin embargo, la comunidad científica mantiene diferentes interpretaciones sobre estos fenómenos. Mientras algunos investigadores los relacionan con procesos neurológicos y cambios en la actividad cerebral durante situaciones extremas, otras personas los interpretan desde perspectivas espirituales o religiosas.

En el caso de Arévalo, la experiencia transformó profundamente su visión sobre la vida. Según contó en la entrevista, después de superar la enfermedad, comenzó a valorar aspectos más esenciales de su existencia y cambió la manera en que se relaciona con los demás.

Entre las reflexiones que compartió tras su recuperación, destacó la importancia de actuar conforme a los valores personales, evitar imponer creencias y aprender a adaptarse a las circunstancias difíciles.

También aseguró que el episodio le permitió comprender la fragilidad de la vida y fortalecer el vínculo con su familia, especialmente después de haber estado tan cerca de la muerte durante uno de los momentos más duros de la pandemia.

Sigue leyendo:

* Madre de Colorado revive tras “morir” un minuto en cirugía y asegura haber visto el más allá

* Mujer asegura haber estado muerta por varios minutos y que la experiencia fue “humillante”

* ¿Por qué algunos enfermos mejoran justo antes de morir?