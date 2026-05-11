Qué pasa si haces todos tus pagos con tarjetas de crédito

Cada vez más personas están dejando de usar efectivo y tarjetas de débito para hacer prácticamente todas sus compras con tarjetas de crédito. Aunque esta práctica puede traer ventajas importantes, especialistas advierten que también puede convertirse en un problema si no se usa con disciplina.

De acuerdo con el análisis presentado Motley Fool Money, utilizar tarjetas de crédito para todos los gastos cotidianos puede ayudar a acumular recompensas, mejorar el historial crediticio y facilitar el control financiero, siempre y cuando el saldo se pague completo cada mes.

Las recompensas pueden crecer rápidamente

Uno de los beneficios más atractivos es la acumulación de puntos, millas o dinero en efectivo.

El ejemplo citado en el reporte señala que una familia que gasta alrededor de $5,000 al mes con una tarjeta que devuelve 2% en efectivo podría recibir aproximadamente $100 mensuales, equivalentes a $1,200 al año.

Las recompensas pueden aumentar todavía más si se utilizan tarjetas con categorías especiales, como supermercados o gasolina, donde algunos bancos ofrecen devoluciones de hasta 3%.

Mayor protección contra fraudes

Otro punto destacado es la seguridad.

A diferencia de una tarjeta de débito, donde el dinero sale inmediatamente de la cuenta bancaria tras un fraude, en las tarjetas de crédito el cargo puede disputarse antes de que el usuario pague el saldo.

Entre las protecciones más comunes están:

-Cobertura extendida de garantía en algunas compras

-Protección contra robo o daños durante 90 a 120 días

-Protección de responsabilidad cero ante cargos fraudulentos

-Beneficios de viaje, como seguros de renta de autos o retrasos

Puede mejorar el puntaje crediticio

El reporte explica que usar tarjetas de crédito de manera responsable puede ayudar a elevar el puntaje crediticio.

Para lograrlo, es fundamental pagar el saldo completo todos los meses y mantener un bajo nivel de utilización del crédito.

Con el tiempo, esto puede abrir la puerta a mejores condiciones para préstamos, límites de crédito más altos y acceso a productos financieros con mayores beneficios.

El gran riesgo: los intereses

La principal advertencia es que los beneficios desaparecen si el usuario mantiene deudas pendientes.

Motley Fool Money señala que muchas tarjetas actualmente manejan tasas de interés superiores al 20% anual, lo que puede provocar que los intereses superen rápidamente cualquier recompensa obtenida.

Por ello, especialistas recomiendan tratar cada compra con tarjeta como si el dinero ya hubiera salido de la cuenta.

También ayuda a controlar gastos

Otro beneficio mencionado es que todas las compras aparecen concentradas en un mismo estado de cuenta, facilitando detectar suscripciones olvidadas, errores de cobro y patrones de gasto.

Algunas aplicaciones bancarias incluso clasifican automáticamente los gastos por categorías.

No todos aceptan tarjetas

Pese a las ventajas, todavía existen negocios y servicios que no aceptan tarjetas de crédito o cobran comisiones adicionales por utilizarlas.

Entre ellos pueden estar pequeños comercios, propietarios de renta o algunos proveedores de servicios.

Por esa razón, lo recomendable es mantener una tarjeta de débito o efectivo como respaldo.

Todo depende de la disciplina financiera

El análisis concluye que utilizar exclusivamente tarjetas de crédito puede ser una herramienta útil para quienes tienen control de sus finanzas.

Sin embargo, advierte que quienes no paguen completamente sus saldos mensuales podrían terminar atrapados en deudas costosas debido a los altos intereses.

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