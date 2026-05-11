Schumer denuncia que recortes en los CDC agravan los riesgos ante el brote de hantavirus

El líder de la minoría del Senado y legislador por Nueva York, Chuck Schumer, criticó duramente los recortes de la administración del presidente Donald Trump a los programas federales de salud pública, alegando que un brote mortal de hantavirus relacionado con un crucero internacional pone de manifiesto los peligros de la reducción del personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Schumer solicitó al gobierno republicano que recontratara a los inspectores de cruceros de los CDC y al personal de las estaciones de sanidad portuaria que fueron despedidos en medio de los recortes supervisados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la decisión de reducción de costos establecida en el primer año del mandato de Trump por el magnate sudafricano, Elon Musk.

En una misiva enviada al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y al secretario de Estado, Marco Rubio, Schumer exigió precisiones sobre la respuesta federal a la enfermedad y a los niveles actuales de personal de los CDC.

Asimismo, hizo un llamado a la Casa Blanca para restablecer la financiación para la investigación de enfermedades infecciosas, los programas de vacunación y la vigilancia de amenazas virales, y a reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los mismos inspectores de los CDC y trabajadores sanitarios portuarios que necesitamos para rastrear este virus, las personas cuyo trabajo consiste precisamente en mantener las enfermedades mortales fuera de los cruceros y de nuestro país, fueron despedidos por Donald Trump”, dijo Schumer.

Los comentarios surgieron cuando los pasajeros a bordo del MV Hondius, donde un brote de la cepa andina del hantavirus ha dejado tres personas fallecidas y ha enfermado al menos a otras ocho, empezaron a volver a Estados Unidos y otros países.

Los CDC declararon la semana pasada: “El riesgo general para los viajeros y el público estadounidense sigue siendo extremadamente bajo. Los viajes de rutina pueden continuar con normalidad”.

El domingo, Schumer cuestionó la capacidad de la agencia para evaluar la situación después de la reducción de personal, informó Gothamist.

—¿Cómo lo saben? —preguntó—. Han hecho imposible averiguarlo. Eso no es tranquilizador. Es incompetencia.

La administración de Trump no respondió de inmediato a la petición de comentarios.

De acuerdo con Associated Press, siete estadounidenses volvieron al país tras dejar el crucero. Dos residentes de Nueva Jersey estaban bajo observación a inicios de esta semana luego de haber estado potencialmente expuestos al virus por contacto con un pasajero contagiado en el barco, indicó el Departamento de Salud de Nueva Jersey.

De acuerdo con la oficina de Schumer, los pasajeros provenientes de EE.UU. que todavía permanecían en el país comenzaron a regresar a sus casas el domingo en la mañana.

Los informes previos de CBS News indican que la administración de Trump eliminó en 2025 al personal a tiempo completo del Programa de Saneamiento de Embarcaciones de los CDC. AP News también informó que los CDC no intensificaron su respuesta a la enfermedad hasta el viernes en la noche, lo que causó críticas de algunos especialistas en salud pública.

Las autoridades sanitarias de la Gran Manzana expresaron el viernes que no habían sido notificadas de que hubiera residentes de la ciudad de Nueva York a bordo del MV Hondius, pero aseguraron que estaban siguiendo de cerca la situación y que mantenían una comunicación fluida con la Organización Mundial de la Salud.

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