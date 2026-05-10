Identifican a dos personas de Nueva Jersey expuestas al brote de hantavirus de un crucero

Dos residentes de Nueva Jersey están siendo supervisados de cerca luego de que probablemente hayan sido expuestos a una forma de hantavirus que hace poco causó un brote mortal en un crucero internacional, informó el Departamento de Salud de Nueva Jersey.

Ninguno de los dos presenta los síntomas de la enfermedad y no eran pasajeros del crucero MV Hondius, donde varias personas se contagiaron y tres murieron, informaron los funcionarios del estado. En cambio, estuvieron expuestos a una persona que había viajado en el crucero, dijo el departamento.

Varios viajeros extranjeros a bordo de la embarcación, que ahora está frente a la costa de África Occidental, se han infectado con una cepa específica del hantavirus conocida como el virus de los Andes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue notificada del brote el pasado 2 de mayo. Aunque algunos se encuentran aislados a bordo, otros ya han desembarcado, según NPR.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), los hantavirus, una familia de virus que pueden causar enfermedades pulmonares graves con síntomas similares a los de la gripe, se transmiten con más frecuencia a los humanos por medio de roedores. No obstante, el virus Andes es el único tipo de hantavirus que también se transmite de persona a persona, dicen los CDC.

“En este momento, el riesgo para la población general de Nueva Jersey sigue siendo muy bajo”, señaló el Departamento de Salud de Nueva Jersey en un comunicado. “No se han identificado casos de hantavirus en el estado y no hay antecedentes de casos confirmados de hantavirus reportados en Nueva Jersey”.

El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Alister Martin, apuntó que no ha notificado de ningún residente de los cinco distritos que haya estado expuesto al virus, pero añadió: “Esta es una situación en constante evolución que estamos monitoreando en estrecha comunicación con otras agencias de salud”.

En el estado de Nueva York, solo registraron seis infecciones por hantavirus en todo el estado entre 1995 y 2023, indicó el Departamento de Salud del estado de Nueva York, informó Gothamist.

¿Qué se sabe del brote actual?

Hasta el 7 de mayo, se habían confirmado ocho casos del virus de los Andes relacionados con el brote del crucero y tres personas habían fallecido, según la OMS.

Después de ser notificada de los contagios, el organismo informó que envió a un especialista al barco para evaluar a todos los pasajeros y la tripulación Asimismo, el ente de salud envió 2,500 kits de diagnóstico a varios países para detectar el virus andino, que suele observarse en Chile y Argentina.

De acuerdo con NPR, las autoridades sanitarias argentinas se encuentran investigando la teoría de que una pareja holandesa introdujo el virus de los Andes en el crucero tras infectarse a través de un roedor en la ciudad de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

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