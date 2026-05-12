Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, muere a los 29 años

El luto ha embargado a la NBA en la jornada de este lunes al conocerse que Brandon Clarke, ala-pívot de los Memphis Grizzlies, falleció hoy a los 29 años.

La noticia sobre la causa de su muerte no ha trascendido. La NBA confirmó y lamentó su muerte a través de un comunicado en redes sociales, donde el comisionado Adam Silver ofreció una declaración.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”, dijo.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

El canadiense llegó a la NBA en 2019 y rápidamente se ganó un lugar como uno de los suplentes más eficientes de su generación. Formado en San José State y consolidado en Gonzaga, dio el salto al profesionalismo tras ser elegido en el puesto 21 del draft y traspasado a los Memphis Grizzlies, donde debutó esa misma temporada.

En Memphis se convirtió en una pieza de recambio confiable de la segunda unidad. Durante sus primeras cuatro temporadas, promedió alrededor de 10 puntos y cinco rebotes por partido, con porcentajes de tiro superiores al 60 %.

En 2020 integró el All‑Rookie First Team y en 2022 firmó una de sus mejores postemporadas. Su carrera, sin embargo, se vio afectada por lesiones que limitaron su presencia en cancha.

Esta temporada, Clarke estuvo limitado a solo dos partidos tras sufrir una distensión importante en la pantorrilla en marzo.

El mes pasado, Clarke fue arrestado en Arkansas tras presuntamente liderar una persecución a alta velocidad antes de ser puesto bajo custodia policial.

Fue acusado de huida y de posesión y tráfico de una sustancia controlada (kratom). El caso seguía abierto al momento del fallecimiento de Clarke.



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