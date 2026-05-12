LeBron James sigue indeciso sobre el retiro tras ser barrido por OKC

LeBron James pudo haber tenido su último juego en la NBA tras su actuación de 24 puntos en la barrida del Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste.

El jugador con más puntos en la historia de la NBA detalló que no sabe cuál será su futuro inmediato luego de la barrida 0-4 ante el OKC.

“Obviamente, no sé qué me depara el futuro ahora mismo”, dijo James, de 41 años. “Tengo mucho tiempo por delante. Creo que ya lo dije el año pasado después de la derrota contra Minnesota. Volveré a hablar con mi familia, pasaré tiempo con ellos y, cuando llegue el momento, ya sabrán qué decido hacer”.

James lleva ocho años en los Lakers, con los que fue campeón NBA en 2020 y con los que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas y 104 millones.

King James aseguró que se siente muy satisfecho con su campaña, pese a haberse encontrado en una situación para él desconocida.

“Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera”, admitió.

Luka Doncic afirma que no estuvo cerca de jugar ante Oklahoma City

Luka Doncic, estrella de Los Ángeles, reconoció este lunes que fue “muy frustrante” despedirse de la temporada sin poder jugar los ‘playoffs’ por lesión en los isquiotibiales, pero no estaba “cerca de poder competir”.

Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior a la derrota 110-115 de los Lakers en casa contra los Oklahoma City Thunder, que cerraron con un 4-0 las semifinales del Oeste.

“Es muy frustrante, no estuve cerca de poder competir, se dijeron cosas que no eran verdad, pero fue muy duro. Este es el mejor momento para jugar al baloncesto, estaba triste por no poder ayudar”, afirmó Doncic.

“Estoy corriendo, tirando, pero todavía no me dieron el visto bueno para jugar con contacto”, añadió.

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