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Burrito Big Mac: cena sabrosa y ligera con menos de 800 calorías

Aprende a preparar el burrito Big Mac saludable: una receta alta en proteína y con base de vegetales ligera, ideal para perder peso

La base de esta receta no es harina, sino una mezcla nutritiva de calabacín y zanahoria que aporta fibra y reduce drásticamente los carbohidratos.

La base de esta receta no es harina, sino una mezcla nutritiva de calabacín y zanahoria que aporta fibra y reduce drásticamente los carbohidratos.  Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

El burrito Big Mac es una ingeniosa receta deliciosa, saciante y con un aporte calórico de 380 calorías por porción, lo que lo convierte en una opción libre de culpas para una cena que te ayudará a bajar de peso mientras duermes.

El Big Mac burrito lleva todos los ingredientes preferidos por todos como salsa, lechuga iceberg, tomate, requesón y carne con una base de tortilla con vegetales.

La tortilla se hace con huevos, zanahorias, calabacín, queso y especias, una combinación baja en calorías. Luego se le unta una salsa de yogur, salsa y quesos. Luego se rellena un burrito tradicional con tomate, lechuga, cebollas y carne.

El coach en alimentación deportiva Matty Sánchez hace un análisis de esta deliciosa receta que tiene menos de 800 calorías.

Análisis nutricional de la tortilla de vegetales y carne

Para la base de las tortillas, se utilizan:

  • 150 g de zanahoria (62 kcal).
  • 150 g de calabacín (35 kcal).
  • 50 g de queso rallado light (aprox. 132 kcal).
  • 1 huevo mediano (79 kcal).

Para la salsa:

  • 80 g de queso fresco batido (37 kcal).
  • Un toque de salsa barbacoa (24 kcal).
  • 2 cucharaditas de ketchup (40 kcal).
  • 6 g de mayonesa light y 10 g de queso en polvo (28 kcal).

Para el relleno:

  • 40 g de lechuga y 30 g de tomate (solo 13 kcal).
  • 150 g de carne molida de res (ya lista para comer aprox. 270 kcal).
  • 60 g de cebolla (unas 26 kcal).

Macros y balance final

Sánchez explica que esta preparación aporta un total de 759 calorías, desglosadas en 48 g de carbohidratos, 31 g de grasas y 65 g de proteínas. Considerando el volumen, con la mitad de este burrito se puede satisfacer el hambre.

Al dividir el burrito en dos porciones grandes, cada una aporta apenas: 380 calorías, 24 g de carbohidratos, 15 g de grasas y 32 g de proteínas.

La receta es ideal para perder peso y grasa, por ser baja en calorías, con un buen nivel de proteínas y con ingredientes de calidad deliciosos y saciantes.

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