Burrito Big Mac: cena sabrosa y ligera con menos de 800 calorías
Aprende a preparar el burrito Big Mac saludable: una receta alta en proteína y con base de vegetales ligera, ideal para perder peso
El burrito Big Mac es una ingeniosa receta deliciosa, saciante y con un aporte calórico de 380 calorías por porción, lo que lo convierte en una opción libre de culpas para una cena que te ayudará a bajar de peso mientras duermes.
El Big Mac burrito lleva todos los ingredientes preferidos por todos como salsa, lechuga iceberg, tomate, requesón y carne con una base de tortilla con vegetales.
La tortilla se hace con huevos, zanahorias, calabacín, queso y especias, una combinación baja en calorías. Luego se le unta una salsa de yogur, salsa y quesos. Luego se rellena un burrito tradicional con tomate, lechuga, cebollas y carne.
El coach en alimentación deportiva Matty Sánchez hace un análisis de esta deliciosa receta que tiene menos de 800 calorías.
Análisis nutricional de la tortilla de vegetales y carne
Para la base de las tortillas, se utilizan:
- 150 g de zanahoria (62 kcal).
- 150 g de calabacín (35 kcal).
- 50 g de queso rallado light (aprox. 132 kcal).
- 1 huevo mediano (79 kcal).
Para la salsa:
- 80 g de queso fresco batido (37 kcal).
- Un toque de salsa barbacoa (24 kcal).
- 2 cucharaditas de ketchup (40 kcal).
- 6 g de mayonesa light y 10 g de queso en polvo (28 kcal).
Para el relleno:
- 40 g de lechuga y 30 g de tomate (solo 13 kcal).
- 150 g de carne molida de res (ya lista para comer aprox. 270 kcal).
- 60 g de cebolla (unas 26 kcal).
Macros y balance final
Sánchez explica que esta preparación aporta un total de 759 calorías, desglosadas en 48 g de carbohidratos, 31 g de grasas y 65 g de proteínas. Considerando el volumen, con la mitad de este burrito se puede satisfacer el hambre.
Al dividir el burrito en dos porciones grandes, cada una aporta apenas: 380 calorías, 24 g de carbohidratos, 15 g de grasas y 32 g de proteínas.
La receta es ideal para perder peso y grasa, por ser baja en calorías, con un buen nivel de proteínas y con ingredientes de calidad deliciosos y saciantes.
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