Cómo preparar la golden milk : el secreto antioxidante para cuidar tu hígado

La Golden Milk, también conocida como cúrcuma latte o leche dorada, es una bebida con un gran poder antiinflamatorio, saludable y versátil, ya que se puede disfrutar caliente, fría o con hielo. Puedes elevar su nivel agregando la leche vegetal de tu preferencia o incluso un toque de café.

Esta bebida originaria de la India se ha convertido en la alternativa perfecta a los lattes convencionales cargados de azúcar. Lo mejor es que puedes prepararla fácilmente en casa utilizando especias naturales. Al combinarla con bebidas vegetales, obtienes excelentes efectos beneficiosos para la salud del hígado.

¿Café con especias? Una tendencia con base científica

Seguramente has visto en redes sociales cómo se bromea sobre esta mezcla; sin embargo, los expertos confirman que añadir cúrcuma, canela o pimienta al café es un acierto total. Aunque a simple vista parezca una combinación inusual, el resultado es sorprendente.

La canela es una especia rica en compuestos antioxidantes que mejoran la regeneración celular. Crédito: Shutterstock

De hecho, creadoras de contenido con millones de seguidores ya han viralizado su propia versión, demostrando que estas especias se integran de manera deliciosa. Se trata de un latte de cúrcuma que requiere pocos ingredientes:

Canela y cúrcuma como base principal.

y como base principal. Un toque de pimienta negra (esencial para activar la curcumina ).

(esencial para activar la ). Bebida vegetal al gusto.

al gusto. Un toque de café (opcional para potenciar el sabor).

Beneficios nutricionales: más que una moda

El resultado es una potente bebida antiinflamatoria. Al revisar los beneficios nutricionales, tanto el jengibre como la canela y la cúrcuma destacan por ayudar a la recuperación hepática.

La composición de la cúrcuma contribuye a desinflamar el hígado y los riñones. Crédito: Shutterstock

Esto sucede porque generan una limpieza natural al combatir los efectos nocivos de los radicales libres, lo que se traduce en una mejor vasodilatación y en la eliminación eficiente de toxinas filtradas por el hígado.

¿Sabías que el jengibre no es solo un aroma? La ciencia confirma que sus biocompuestos (como el gingerol) son clave para combatir la inflamación y reducir la grasa en el hígado. Crédito: Shutterstock

Además, el café es un reconocido agente hepatoprotector. Al añadirlo, potencias las propiedades de esta mezcla. Si prefieres la forma tradicional, puedes omitir el café y usar leche de vaca, aunque es importante mencionar que en este caso los efectos antiinflamatorios podrían reducirse ligeramente en comparación con las opciones vegetales.

Receta del cúrcuma latte

La receta es original de Paula Monreal, creadora de recetas fáciles y saludables al alcance de todos. Para los amantes del café es una opción ideal, ya que la combinación de especias potencia sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, con efecto reparador para el hígado y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre.

El cúrcuma latte es ideal para la mañana caliente, como un impulso para el día. También se sirve con hielo y café para una bebida refrescante con un sabor realmente delicioso y bajo en azúcares añadidos.

Ingredientes:

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/2 cucharadita de jengibre

1/2 cucharadita de canela

Una pizca de pimienta al gusto

al gusto 1 cucharadita de miel

150 ml de agua o bebida de coco

Café

Pasos para hacer el cúrcuma latte:

La leche dorada se prepara con especias con poderoso efecto antiinflamatorio. Crédito: Shutterstock

En una taza agrega las especias junto con la miel y un poco de agua; bate muy bien hasta que se haga espumoso. Agrega la preparación a un vaso con hielo y completa con la bebida vegetal y, por último, el café. Revuelve y disfruta a cada sorbo.

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