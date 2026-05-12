“Dance Party” en Bryant Park: programación latina gratuita este 13 y 14 de mayo

Cada primavera, el calendario cultural neoyorquino gana un impulso especial, y esta vez la energía se concentra en Bryant Park. La serie “Dance Party” entra en su semana final con dos citas creadas para que cualquiera se anime a mover los pies, sin importar experiencia previa. El 13 y 14 de mayo llegan cargados de bachata, salsa cubana y músicos que han hecho carrera preservando y renovando los sonidos del Caribe.

13 de mayo: Bachata para todos con Liza + Willie

La tarde del miércoles está pensada para quienes quieren sumergirse en la bachata desde cero o seguir puliendo movimientos. La sesión comienza a las 18:00 con la guía de Fausto Félix y Tamara Valle, un dúo reconocido por su manera clara y cercana de enseñar.

A las 19:00 llega el turno de Liza + Willie, proyecto nacido en Nueva York y conocido por un estilo que combina sensibilidad pop, arreglos pulidos y un vínculo fuerte con la tradición dominicana. Canciones como “Culpables”, “Siempre” y “Perdón” consolidaron su presencia en plataformas y escenarios, y más tarde expandieron su repertorio con “Catálogo De Amor”, producido por SP Polanco.

Su álbum “Once Upon A Time”, publicado en 2023, los llevó a espacios como el Lincoln Center y Joe’s Pub, confirmando su lugar entre las propuestas jóvenes más activas de la ciudad.

La franja del miércoles, que se extiende hasta las 20:30, será un ensayo colectivo donde curiosos, locales y turistas comparten pista mientras el parque va cambiando de luz.

14 de mayo: Una celebración completa de la salsa cubana

El jueves promete una velada más larga, desde las 18:00 hasta las 22:00, y está centrada en la riqueza de la música cubana. La programación reúne a José “Pepito” Gómez junto a La Royal Orquesta, quienes han llevado la timba y la salsa a escenarios de Estados Unidos con una potencia vocal y rítmica que habla por sí sola.

A ellos se suman César Orozco y SonAhead, reconocidos por fusionar raíces afrocubanas con arreglos contemporáneos, y las participaciones de Ariacne Trujillo, Gina D’Soto e Iván Llanes, todos músicos destacados dentro de la diáspora cubana.

El Festival de Salsa Cubana se ha convertido en uno de los momentos más esperados de “Dance Party” porque logra un equilibrio entre clase abierta, concierto y reunión comunitaria. La mezcla de estilos, salsa, timba y rumba, invita a seguir el pulso del conjunto, incluso para quienes llegan sin pareja o sin conocer los pasos básicos.

Para los asistentes del evento, se ofrecerá servicio gratuito para guardar los bolsos y una selección gastronómica inspirada en los cinco distritos de Nueva York, por Hester Street Fair y Stout NYC.

Una figura conocida en la organización

Talía Castro-Pozo, reconocida en sus inicios como la Embajadora del ballet peruano en el mundo, construyó una trayectoria internacional que comenzó a los tres años y la llevó a convertirse en la solista más joven del Ballet Nacional del Perú.

Tras mudarse a Nueva York para estudiar en la Escuela de Ballet Americano, amplió su formación hacia disciplinas contemporáneas, latinas y teatrales mientras se graduaba en el William Esper Studio.

Su versatilidad la ha llevado a actuar, coreografiar y colaborar en producciones de cine y televisión, incluyendo “Fleishman Is in Trouble”, “The Godfather of Harlem” y “Isn’t It Romantic”, además de impartir clases magistrales en instituciones como el Lincoln Center, Columbia y NYU.

Además de dirigir estudios icónicos en Nueva York y formar a bailarines profesionales, Castro-Pozo ha sido portavoz de grandes marcas, figura recurrente en medios como “The Today Show” y “Good Morning America”, y creadora de espacios de baile que hoy son tradición en la ciudad, como Latin Mondays, Sunset Salsa y Bryant Park Dance Party.

Galardonada con el premio “Mujeres Destacadas” 2025, continúa combinando su labor artística con iniciativas comunitarias a través de Ballroom Basix USA.

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