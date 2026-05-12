Premios Juventud Fest aterrizan en Marbella con varias sorpresas

El anuncio sorprendió por completo al público latino. Premios Juventud prepara un festival completamente renovado y, por primera vez, su gran celebración llegará a Europa. Se trata de Premios Juventud Fest. La cita será en Marbella, dentro del emblemático anfiteatro Starlite, donde se realizará la edición número 23 del show como cierre de una semana entera dedicada a la cultura juvenil.

La expansión forma parte de la estrategia musical de TelevisaUnivision para 2026-2027, que busca proyectar aún más su liderazgo en el entretenimiento latino y afianzar una conexión directa con nuevas generaciones.

Una semana que viajará por varias ciudades antes de llegar a España

La nueva etapa del festival, bautizada como PJ Fest, dejará atrás la idea de un evento de una sola noche. En esta edición, los fans vivirán una ruta multicultural que pasará por Houston, Miami y Los Ángeles con activaciones, encuentros con creadores digitales y presentaciones en vivo.

Esa agenda desembocará en Marbella, donde la edición europea marcará un punto de quiebre para el show. El traslado fuera de Estados Unidos no sólo amplía su alcance, también responde al interés de conectar a la juventud hispana global con un formato más amplio, más participativo y con actividades que se extienden durante varios días.

La transmisión estará disponible en todas las plataformas de la compañía, incluyendo Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, que continúa creciendo dentro del ecosistema musical del grupo.

PJ Fest.

Un festival pensado para la comunidad joven que impulsa la música latina

La decisión de llevar el cierre del festival a Marbella se alinea con la visión de fortalecer la presencia internacional del talento latino. La organización quiere que la música, el contenido digital y las iniciativas comunitarias convivan en una misma semana, y que los reconocimientos finales representen ese espíritu.

Además, este impulso global acompaña otras apuestas del grupo, que también anunció una alianza estratégica con Marc Anthony orientada al desarrollo de nuevo talento y a la creación de proyectos culturales y musicales de largo aliento. Aunque no forma parte central del festival, este acuerdo complementa los esfuerzos de la compañía por construir un espacio sólido para la industria.

Dentro de esa misma estrategia, TelevisaUnivision presentó “SESSIONS de ViX Música”, una serie de actuaciones grabadas en estudio que reunirá a artistas consolidados con creadores de contenido, buscando ofrecer presentaciones íntimas, estrenos exclusivos y conversaciones que profundicen en el quehacer creativo.

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