Karol G lanza un concurso para regalar boletos a sus fans

Siempre que Karol G anuncia una noticia todo termina en sonrisas entre sus fanáticos. Ahora, la colombiana levantó el entusiasmo de todos en plena preparación del “Viajando por el Mundo Tropitour”, revelando que regalará boletos en cada ciudad del recorrido.

El mensaje se dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde la artista dejó una frase explosiva: “Prepárense, porque si crees que ya lo has visto todo, recuerda que ‘La Bichota’ siempre te sorprende”. Con esto, abrió oficialmente una dinámica que permitirá que cinco seguidores por parada del tour obtengan acceso gratuito a los conciertos.

La mecánica es directa, pensada para que cualquier fan pueda participar sin complicaciones. Quienes quieran entrar al concurso deberán ir a la publicación principal del anuncio, etiquetar a cuatro personas y escribir la ciudad y el país del concierto al que desean asistir. Con más de 60 fechas confirmadas, esto representa cerca de 300 boletos destinados exclusivamente a esta iniciativa.

Una gira que ya marca cifras históricas

El concurso nació en medio de un panorama récord. En sólo cuatro días, Karol G vendió más de dos millones de boletos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, según informó Ocesa en un comunicado.

La demanda llevó a que el tour pasara de 39 a 63 shows, con nuevas fechas en lugares como Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile. En varios de estos puntos, las noches adicionales también se agotaron rápidamente.

El impulso que acompaña este ciclo tiene raíces en el “Mañana Será Bonito World Tour”, que superó los 2.3 millones de boletos vendidos y cerró con cuatro presentaciones llenas en el Estadio Santiago Bernabéu. A esto se suma su paso como artista principal por Coachella 2026, donde se convirtió en la primera latina en encabezar el festival.

Un gran detalle que fortalece su vínculo con la audiencia

Más allá del impacto comercial, lo que llamó la atención de esta iniciativa es la intención emocional que la acompaña. La artista señaló que busca agradecer el respaldo de una comunidad que la ha seguido durante años y que ha crecido junto a su música.

Con el tour iniciando el 24 de julio en Chicago, el concurso es ahora un ingrediente adicional tremendo. Y mientras la gira avanza en cuenta regresiva, los fans de cada ciudad ya están participando con la esperanza de ser parte de una experiencia que Karol G quiere compartir de forma más cercana.

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