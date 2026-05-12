Demócratas del Senado rechazan financiar con $1,000 millones el salón de baile de Trump

El líder de la minoría demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, prometió oponerse a un plan republicano para gastar $1,000 millones de dólares en mejoras de seguridad para el salón de baile que el presidente Donald Trump pretende construir en la antigua ala este de la Casa Blanca.

Se prevé que ese monto se incluya en una medida que los republicanos planean dar luz verde y que se destinarán unos $70,000 millones de dólares a las agencias federales que encabezan la campaña de deportaciones masivas del mandatario, con la intención de mantenerlas operativas en lo que queda del mandato de Trump.

“En eso se han convertido los republicanos de hoy: republicanos que piden a las familias trabajadoras que paguen el precio mientras Donald Trump se embolsa los privilegios”, escribió Schumer en una carta a los senadores demócratas.

“Quiero dejar algo muy claro: los demócratas del Senado no les permitiremos aprobar este proyecto de ley sin que rindan cuentas por sus interminables aumentos de costos, los recortes en la atención médica y cada dólar desviado de las familias estadounidenses a las prioridades de Trump. Los demócratas combatiremos el proyecto de ley de reconciliación de los republicanos con todas las herramientas a nuestro alcance.”

Por su parte, el presidente republicano del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, incluyó la semana pasada los fondos para la seguridad de los salones de baile en una resolución que precisa el plan de su comité para el proyecto de ley de gastos destinados a la aplicación de la ley de inmigración. Se espera que el comité analice la resolución en una audiencia este martes.

Los $1,000 millones de dólares están destinados al Servicio Secreto para mejoras de seguridad vinculadas con el “proyecto de modernización del Ala Este”, como el gobierno republicano llama al salón de baile de la Casa Blanca. Trump afirmó que el salón de baile, cuyo valor se estima en $400 millones de dólares, se financiará con donaciones particulares y grandes compañías como Meta, Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Palantir, Google y Comcast.

Pero el legislador neoyorquino alegó que el dinero permitirá al primer ejecutivo seguir con la remodelación de la residencia presidencial, que también enfrenta un desafío en un tribunal federal, informó The Guardian.

Los republicanos están impulsando la legislación a través del procedimiento de conciliación, que permite sortear la obstrucción parlamentaria de los demócratas en el Senado y aprobarla por mayoría simple. Schumer aseguró que los demócratas propondrían enmiendas al proyecto de ley y cuestionarían su conformidad con las normas de conciliación, con la intención de obligar a los republicanos a adoptar posturas que podrían perjudicarles ante los electores en el marco de las elecciones de mitad de periodo.

“Forzaremos votación tras votación para que la elección sea inequívoca: ¿votarán los republicanos para ayudar a las familias estadounidenses (para reducir los costos, para restablecer los drásticos recortes en la atención médica, para revertir los aranceles que disparan los precios) o votarán para financiar el ostentoso salón de baile de Trump?”, escribió Schumer.

El proyecto de ley de gastos para inmigración es un cimiento importante para el plan republicano que, a finales del mes pasado, llevó al Congreso a votar a favor de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después del bloqueo presupuestario que se ha prolongado por 75 días.

Los demócratas habían rechazado aprobar las asignaciones del departamento a menos que la administración de Trump aceptara nuevas restricciones a las operaciones de control migratorio, pero las dos partes no llegaron a un acuerdo.

La minoría demócrata del Senado al final accedió a votar a favor de una ley de asignaciones para el DHS siempre y cuando se excluyera la financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La mayoría republicana, por medio de un procedimiento de conciliación, procederá a aprobar el gasto de ambas agencias hasta 2029.

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