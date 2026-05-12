Florentino Pérez tras fracaso de temporada con Real Madrid: “No voy a dimitir”

Florentino Pérez convocó a una rueda de prensa para anunciar que no renunciará a su cargo tras el fracaso de temporada con el Real Madrid, un año en que no sumó ningún título.

En su comparecencia ante los medios de comunicación este martes, el mandatario explicó: “No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar”.

Florentino Pérez carga contra sectores que van supuestamente contra el Real Madrid

El presidente del Real Madrid denunció a supuestos sectores de idear planes para postularse a la presidencia del club.

“Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, añadió.

“Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo”, continuó.

Pérez apunta a quien filtró pelea entre Valverde y Tchouameni

Pérez explicó que “se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia”, y que considera “peor que lo hayan sacado a la luz”, después de la discusión entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni.

“Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo”, comenzó.

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