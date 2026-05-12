ICE pide la custodia de migrante hispano acusado de violar a la hija menor de su novia fallecida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos solicitó a las autoridades de Montana la custodia de un migrante venezolano acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su novia fallecida, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El organismo federal indicó que Wualter Jesús Travieso Soto, señalado de haber ingresado sin papales al país en 2023, permanece detenido en la cárcel del condado de Flathead con una fianza de $200,000 dólares, mientras enfrenta cargos graves por relaciones sexuales sin consentimiento con la menor de 16 años.

Según reportes locales citados por el DHS, Travieso obtuvo la custodia de los tres hijos de su pareja luego de que la mujer muriera en un accidente automovilístico en 2024, pese a no tener parentesco con los menores.

La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando la hermana de la fallecida encontró fotografías y videos en los que supuestamente aparecía Travieso besando a la hija mayor.

Posteriormente, la tía de los niños asumió la tutela y la adolescente reveló que habría sido violada en varias ocasiones por el acusado. Entre las denuncias, aseguró que en uno de los episodios también fue estrangulada.

Las autoridades arrestaron a Travieso el 1 de febrero pasado.

En el comunicado divulgado el 8 de mayo, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, aseguró que ICE presentó una orden de detención para evitar que el sospechoso sea liberado tras el proceso judicial estatal.

“Este monstruo violó repetidamente a la hija de su novia fallecida”, afirmó la funcionaria, quien además criticó las políticas migratorias de la administración del expresidente Joe Biden.

Bis sostuvo que el acusado “no estaría en este país” si no hubiera sido por las políticas de detención y liberación del expresidente demócrata Joe Biden.

“El ICE solicita a las autoridades de Montana que entreguen a este criminal pervertido a su custodia para que podamos sacarlo de nuestras calles y de nuestro país. Con la cooperación de nuestros socios locales, nos aseguraremos de que este depredador nunca vuelva a dañar a otro niño inocente”, expresó.

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