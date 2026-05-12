La gasolina a $4.50 ya complica el bolsillo de millones que manejan al trabajo

Cada viaje al trabajo está costando más dinero que hace apenas unos meses. El precio promedio de la gasolina ya ronda los $4.50 por galón en varias zonas del país e incluso ha superado los $6.00 dólares en estados de la Costa Oeste, provocando que manejar al empleo se haya convertido en una presión adicional para millones de familias trabajadoras.

Para personas con recursos limitados, muchos de ellos latinos, el trayecto diario al trabajo ya cuesta $17.17 al día en promedio, un 11% más que antes de que comenzara el conflicto con Irán, según datos de la consultora Gartner. Su gasto mensual en combustible ya supera los $343, lo que complica su situación porque dependen del automóvil para trabajar.

La presión sobre el bolsillo puede aumentar si el petróleo continúa subiendo por el conflicto con Irán. Si el galón sube a $5, ese número saltaría a $2,719 al año, un 21% por encima de los niveles previos a la guerra, de acuerdo con Caroline Walsh, vicepresidenta directora de la división de recursos humanos de Gartner.

El costo real de ir a trabajar: $17 al día y subiendo

El golpe no es el mismo para los diferentes sectores sociales. Los trabajadores de bajos ingresos, muchos de ellos latinos, que laboran en sectores como construcción, limpieza, transporte y servicios, destinan una proporción mucho mayor de su salario al combustible que cualquier otro grupo. Este gasto afecta otros rubros básicos como comida, renta o ahorro para emergencias.

Desde el inicio del conflicto con Irán, a finales de febrero de 2026, el precio nacional de la gasolina subió más de $1 por galón, el mayor incremento mensual registrado por GasBuddy desde que comenzó a medir este dato.

La gasolina no es el único componente. El costo diario de $17.17 incluye mantenimiento del vehículo, peajes y estacionamiento, según Gartner.

En California, donde se concentra la mayor cantidad de hispanos en el país, la situación es más severa: el galón promedia $6.17, según datos de la AAA al 7 de mayo de 2026.

Precio de la gasolina está cambiando donde vive y trabaja la gente

La presión financiera por los costos de traslado está generando un nuevo fenómeno: trabajadores que buscan cambiar de empleo, no por mejor salario, sino por lugares más cercanos a sus casas.

Según CNN, algunas personas ya están buscando traslados más cortos o trabajos remotos. Por ello, la consultora Gartner recomienda a los empleadores ofrecer subsidios temporales o bonos únicos para compensar los costos de traslado, y que permitan trabajar desde casa al menos uno o dos días a la semana.

Mientras tanto, muchos trabajadores siguen buscando alternativas para hacer que su dinero alcance para llegar a fin de mes. Si el sueldo no cubre el costo de ir a trabajar, el empleo pierde sentido económico.

¿Qué hacen los trabajadores para solventar sus costos de traslado?

Según una encuesta de Fortune publicada el 7 de mayo de 2026, los conductores ya están cambiando sus hábitos de traslado:

44% dice haber reducido el tiempo que maneja

dice haber reducido el tiempo que maneja 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder pagar la gasolina

ha recortado otros gastos del hogar para poder pagar la gasolina 34% ha modificado o cancelado sus planes de viaje de verano

Algunos combinan viajes para cubrir diferentes pendientes para no salir dos veces. Otros están recurriendo al transporte público, la bicicleta o el carpool con vecinos.

“Lo hago principalmente por razones de salud, pero con los precios de la gasolina como están, eso es una motivación adicional”, señaló Boris Kagarlitskiy, asesor financiero de Cleveland, a USA Today, y afirmó que llevaba años yendo al trabajo en bicicleta.

¿Por qué estos costos golpean más fuerte a la comunidad latina?

El transporte representa el segundo gasto más alto de un hogar estadounidense después de la vivienda, con aproximadamente el 17% del presupuesto familiar total, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Al sumarlos, vivienda y transporte absorben más de la mitad del ingreso de una familia promedio.

Para los hogares latinos, esa proporción es mayor, muchos viven en zonas periféricas, por lo que las distancias son más largas, aun cuando el costo de la renta es más bajo.

“Los precios de la gasolina son muy visibles y hay algo que resulta fundamentalmente perturbador en ver un letrero cada día que indica que los precios están subiendo”, afirmó Tom Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond. “Los precios más altos también elevan los costos de otros bienes como viajes aéreos y envíos, lo que puede limitar el gasto en otras áreas”.

¿Qué puedes hacer para reducir el gasto en gasolina?

Usa GasBuddy o la app de AAA para encontrar el galón más barato en tu zona antes de salir

para encontrar el galón más barato en tu zona antes de salir Combina viajes: cubrir supermercado, farmacia, escuela en un solo trayecto reduce kilometraje y gasto de combustible

cubrir supermercado, farmacia, escuela en un solo trayecto reduce kilometraje y gasto de combustible Considera el carpool: compartir el auto con un compañero de trabajo o vecino puede dividir a la mitad tu costo semanal de gasolina

compartir el auto con un compañero de trabajo o vecino puede dividir a la mitad tu costo semanal de gasolina Habla con tu empleador: trabajar desde casa uno o dos días puede ahorrarte entre $60 y $100 al mes en gasolina

trabajar desde casa uno o dos días puede ahorrarte entre $60 y $100 al mes en gasolina Revisa si tu empresa reembolsa millaje: la tasa estándar del IRS para 2026 es de 70 centavos por milla; si manejas para trabajar, podrías calificar para deducción o reembolso

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo del traslado al trabajo

¿Cuánto cuesta en promedio ir al trabajo en EE.UU. en 2026?

El costo diario del traslado (incluyendo gasolina, mantenimiento, peajes y estacionamiento) llegó a $17.17 al día, un 11% más que antes del conflicto con Irán iniciado en febrero de 2026.

¿Cuánto podría subir si el galón llega a $5?

El costo anual del traslado llegaría a $2,719, un 21% más que los niveles previos a la guerra, según proyecciones de Gartner.

¿Qué porcentaje del presupuesto familiar se va en transporte?

El transporte representa alrededor del 17% del gasto total de un hogar estadounidense, el segundo rubro más costoso después de la vivienda, de acuerdo con la BLS.

¿Pueden los empleadores ayudar a cubrir ese costo?

Gartner recomienda a las empresas ofrecer subsidios temporales, bonos únicos o flexibilidad para trabajo remoto. Algunos empleadores ya permiten uno o dos días por semana para aliviar la carga.

¿Hay alternativas al auto para los trabajadores en ciudades grandes?

Sí: transporte público, bicicleta y carpool son las opciones más accesibles. El 44% de los conductores ya está reduciendo cuánto maneja, buscando ahorrar ante los precios actuales.

Conclusión

El verdadero riesgo no es solo pagar el costo de la gasolina esta semana. La tendencia está provocando que el costo del traslado empiece a afectar decisiones más grandes: dónde vivir, si vale la pena este empleo, buscar un segundo trabajo para completar el gasto mensual.

Si el galón supera los $5 antes del verano, como anticipan algunos analistas, podría provocar un punto de quiebre en el que ciertos trabajos con bajos salarios dejen de ser rentables para quienes viven más lejos. Esa es una crisis laboral silenciosa que aún no tiene nombre, pero ya está ocurriendo.

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