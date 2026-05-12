Lorena Herrera es la nueva eliminada en “La Casa de los Famosos 6”

Durante la gala de este lunes, Lorena Herrera se convirtió en la doceava participante eliminada de “La Casa de los Famosos 6“, en sus últimas semanas, siendo superada por Stefano, quien volvió a sobrevivir a otra placa de eliminación para ser uno de los más resilientes.

Lorena fue, además, la primera de las nuevas habitantes en despedirse tras apenas haber cumplido 12 días dentro de la casa antes de anunciarse su eliminación.

Esto dice Lorena Herrera tras ser eliminada

“La primera de las cuatro últimas. Me siento bien, contenta. Yo entré a divertirme y lo logré“, fueron las primeras palabras de Lorena, quien indicó que probablemente no recibió el apoyo necesario porque “son otros tiempos”.

“Considero que la gente ahora quiere mucha pelea, toxicidad, caos y eso nunca lo van a ver en mí“, señaló. Para concluir, reitero su apoyo a Celinee Santos y Curvy, afirmando que llegarán hasta la final de la competencia.

Así va la lista de participantes que abandonaron “La Casa de los Famosos 6”

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación)

Semana 10: Kenzo (eliminación)

Semana 11: “El Divo de Placetas” (eliminación)

Semana 12: Lorena Herrera (eliminación).

¿Celinee Santos optará por jugar sola?

A medida que transcurren los días, se rompen mucho más las dinámicas grupales porque todos persiguen un solo objetivo, que es individual, y todo parece indicar que otra habitante que decidirá jugar sola es Celinee Santos.

Esto debido a que, tras otra discusión que tuvo con Caeli, varios de sus compañeros del cuarto agua consolaron a Caeli, algo que evidentemente no le cayó nada bien a la dominicana.

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