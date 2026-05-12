Mamdani revierte recortes y destinará $31.7 millones adicionales a bibliotecas de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revirtió su propuesta de reducir el financiamiento de las bibliotecas públicas de la ciudad y anunció una asignación adicional de $31.7 millones de dólares para los sistemas bibliotecarios de Queens, Brooklyn y Nueva York.

Según informó Gothamist, la medida fue incluida en el presupuesto ejecutivo presentado este martes y responde a una solicitud realizada por el Concejo Municipal, además de semanas de presión por parte de organizaciones comunitarias y defensores de las bibliotecas.

El presupuesto destinado a las bibliotecas representa menos de $500 millones de dólares del total de $124,500 millones contemplados en el presupuesto general de la ciudad, es decir, menos del 0,5% del gasto municipal.

La propuesta inicial de Mamdani, presentada en febrero en medio de un déficit presupuestario estimado en $5,400 millones de dólares, había generado sorpresa incluso entre sectores que respaldaron su campaña electoral. Durante su candidatura, el ahora alcalde había defendido a las bibliotecas como espacios fundamentales para la vida cultural y educativa de Nueva York.

De acuerdo con Gothamist, Mamdani también se había unido en 2023 a las críticas contra el entonces alcalde Eric Adams por los recortes que afectaron el funcionamiento de varias sucursales y provocaron el cierre de bibliotecas los domingos.

Abby Emerson, integrante de la organización NYC Public Library Action Network, cuestionó la propuesta cuando fue anunciada. “Si solo vas a decir: ‘Me encantan las bibliotecas’, pero en realidad no las apoyas, entonces eso es una verdadera decepción y, francamente, una tontería”, declaró Emerson, citada por Gothamist.

El exalcalde Eric Adams también aprovechó la situación para criticar a Mamdani. “¿Dónde está la banda de ‘Salvemos las bibliotecas’?”, escribió Adams en la red social X.

Frente a las críticas, la administración municipal sostuvo en ese momento que los recortes formaban parte de una propuesta preliminar y que el presupuesto sería ajustado durante las negociaciones posteriores.

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