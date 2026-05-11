“Ojalá los autobuses dejen de ser tortugas”: clamor de pasajeros ante promesa de Mamdani

Martha Quiñones asegura que adora las tortugas desde que era muy pequeñita, cuando vivía en su natal Puerto Rico. Pero aclara que le encanta ver a las tortugas en los ríos o en el mar. No andando por las calles de Nueva York. La boricua de 67 años se refiere a los autobuses.

Y es que según cuenta la antigua costurera, quien desde 1982 vive en East Harlem, “los autobuses en Nueva York se han ido convirtiendo en tortugas con ruedas”, pues debido a la lentitud que reina en muchos recorridos, resulta más rápido llegar de un sitio a otro caminando. Ella no puede tomar esa opción debido a los problemas que tiene en las rodillas y la cadera, lo que la obliga a moverse en autobus.

“Las guaguas (autobuses) en Nueva York no sirven. Yo muchas veces uso los autobuses solo para cruzar desde la 96 con primera avenida hasta el otro lado de la 96 y sin exagerar, en un recorrido que podría durar 15 minutos, muchas veces he gastado más de 45 minutos. Eso es ridículo”, comenta la pasajera, quien tiene esperanzas de que la promesa del alcalde, Zohran Mamdani, de poner buses más rápidos y gratis, pronto se haga realidad en su vecindario.

“Hay que arreglar ya mismito las guaguas. Otro problema es que no cumplen los horarios. A veces uno espera mucho tiempo y no pasa ninguna y de repente llegan dos y tres al tiempo. Eso no tiene sentido”, se queja la usuaria del transporte público. “Ojalá los autobuses dejen de ser tortugas pronto. También espero que los pongan gratis y que las promesas de Mamdani no se queden en puro bla, bla, bla”.

Las quejas son todavía peores entre neoyorquinos que viven en los llamados “desiertos de transporte”, zonas de la ciudad donde no hay estaciones del metro ni de autobuses cerca. Se estima que de los 122 barrios que hay en la Gran Manzana, 62 tienen zonas sin acceso fácil a transporte público y 55 de ellos quedan en Queens, Brooklyn y El Bronx, afectando de manera desproporcionada a personas de bajos ingresos, buena parte de ellos latinos y negros.

El llamado no solo es a que se le meta acelerador a los autobuses que actualmente operan en 327 rutas en los cinco condados y que se haga realidad la promesa de que no se pague por el servicio sino además que se creen nuevas rutas que puedan ayudar a que haya acceso al transporte en todos los rincones de la ciudad.

“La idea de que haya buses gratis me gusta, pero me gustaría más que pusieran rutas en zonas donde gente como yo tenemos que, literalmente, hacer magia para movernos por la ciudad, porque cerca de la casa no hay nada para movilizarnos”, comenta el colombiano Alberto Mancera, quien vive en Hollis, cerca de Jamaica, en Queens.

“Para llegar a mi trabajo en Manhattan yo me gasto cada día más de dos horas. Casi media hora caminando y luego viene el problema al subirme a las tortugas de buses que hay. Y rezar para que los trenes estén funcionando bien. Para regresar en la noche, la cosa es peor”, dice el usuario.

Las esperanzas de los usuarios de autobuses de la Ciudad de Nueva York, que diariamente transportan a un promedio de 1.3 millones de pasajeros con más de 400 millones cada año, según datos de la MTA,

aumenta en momentos en que el alcalde Mamdani “sigue dando señales” de querer cumplir su promesa sobre los buses.

Y aunque tomará tiempo llegar a implementar completamente el plan de aumento de velocidad de los automotores públicos, que en promedio, según organizaciones de defensa de los pasajeros, se mueven con ritmo de entre 4 y 6 millas por hora, lo que aumenta la comparación con los reptiles vertebrados con caparazón, expertos en transporte tienen esperanza de que pronto comenzará a verse el progreso de manera amplia.

Así lo asegura Alexa Sledge de la organización Alternativas del Transporte, , quien se mostró optimista en que las mejoras al servicio no se quedarán solo en promesas y consideró que el primer paso es que se le meta acelerador a los autobuses. Miles de pasajeros sufren la reducida velocidad y no aguantan más.

“Para muchos pasajeros a veces les resulta más rápido caminar que viajar en autobus, pues son los más lentos del país, porque corren a 5 y 6 millas por hora”, dijo la experta, al tiempo que advirtió que el alcalde Mamdani puede implementar medidas sin necesidad de Albany.

“Hemos visto ejemplos como el autobus de la calle 14, que antes era igual de lento a los demás pero ahora es confiable y de los más rápidos. Y el alcalde ya anunció que va a ampliar ese modelo a otras rutas, como en Flatbush y en El Bronx. pues lo bueno es que como alcalde tiene mucho control sobre las calles”, dijo la defensora del transporte público.

Sin embargo, Sledge agregó que no puede esperarse a que las cosas pasen de la noche a la mañana, y en especial destacó que en muchas áreas se necesita implementar obras de infraestructura que toman tiempo.

“Por ahora esperamos que se incluyan estos planes en el presupuesto municipal y todo dependerá de lo que pase en el proceso”, agregó la experta, quien al abordar la promesa de Mamdani para que haya autobuses gratis, consideró que no ocurrirá este año, aunque menciona que también el Alcalde podría encontrar mecanismos para echar a andar ese plan sin esperar el espaldarazo del Estado.

“Lo más importante es crear un plan que sea duradero y no algo que las próximas administraciones puedan quitar. Y si se va a pensar en buses gratis tiene que ser un plan sostenible”, agregó al urbanista, quien destacó que la Ciudad podría recaudar más de $4,000 millones de dólares para echar a andar esa iniciativa si empieza a cobrar en los más de 3 millones de sitios para estacionar gratuitos que hay en los cinco condados.

“Si la Ciudad comienza a hacer eso en zonas comerciales y crea una tarifa dinámica, puede reunir recursos sin esperar a que Albany destine fondos”, explicó la Directora de comunicaciones de Alternativas en el Transporte.

Danny Pearlstein, de la organización Riders Alliance, que aboga por los derechos de los pasajeros, también se mostró optimista y manifestó que la visión del alcalde Mamdani de promover autobuses rápidos y gratuitos está cobrando forma de diversas maneras.

Además de anunciar importantes proyectos de prioridad para el transporte en autobús en avenidas y corredores viales importantes como Madison Avenue, Fordham Road y Flatbush Avenue, Pearlstein advierte que el reciente nombramiento de Elizabeth Adams como zar del transporte de autobuses son testimonio de que las cosas van por buen camino y se podrían consolidar más en los próximos meses.

“De cara al futuro, el alcalde tiene una oportunidad inmediata para reducir los costos a los usuarios del transporte público durante sus segundos cien días de mandato. Puede ampliar el programa Fair Fares (Tarjetas del metro a mitad de precio) en el presupuesto de junio y hacer que los neoyorquinos con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza sean elegibles para un descuento de media tarifa”, dijo el activista, al tiempo que destacó la urgencia de que se destinen más recursos para beneficiar a los pasajeros.

“Además, puede ofrecer viajes gratuitos en metro, autobús y tránsito para pasajeros con necesidades especiales de movilidad a aquellos neoyorquinos que ya cumplen los requisitos y cuyos ingresos se sitúan en el 150% del nivel federal de pobreza o por debajo de este, una propuesta que fue respaldada por el Concejo Municipal en su reciente respuesta al presupuesto preliminar del alcalde”.

La administración del alcalde Mamdani está impulsando un plan inicial de autobuses “rápidos y gratuitos” con la meta de reducir los trayectos en 20% en avenidas como Fordham Road, Madison Avenue y Flatbush Avenue que eventualmente abarcará 45 avenidas principales en los cinco condados. Otros proyectos incluyen el rediseño planificado de rutas en los buses que cruzan desde El Bronx a Manhattan.

“Mi administración se basa en una convicción simple: que el futuro por el que los neoyorquinos se han estado organizando durante años debe hacerse realidad. Esto significa calles seguras, autobuses y trenes confiables y un sistema de transporte público asequible, accesible y diseñado para crecer con nuestra ciudad”, asegura Mamdani, quien advierte que el liderazgo de la nueva funcionaria encargada de velar por el plan de autobuses más rápidos y gratis será fundamental para construir un mejor sistema de transporte.

La Vicealcaldesa de Operaciones de la Ciudad de Nueva York, Julia Kerson, destacó que con los pasos que está dando la administración Mamdani, cada vez está más cerca la promesa de que los neoyorquinos tengan un sistema de autobuses más efectivo.

“Los neoyorquinos están cansados ​​de que les digan que esperen un poco más, y con el nombramiento de una asesora principal dedicada exclusivamente a lograr que nuestros autobuses sean rápidos y gratuitos, el alcalde Mamdani les está diciendo que la espera ha terminado”, dijo la funcionaria.

El Presidente de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, se mostró optimista para que en el futuro cercano los pasajeros vean cambios poderosos en la prestación del servicio de autobuses alrededor de la ciudad y en especial mencionó que haber nombrado como asesora para esa tarea a una experta en transporte es señal de garantía.

“Me complace que el Alcalde Mamdani haya nombrado a la funcionaria pública y defensora del transporte público Elizabeth Adams como Asesora Principal de Autobuses Rápidos y Gratuitos”, dijo el político. “Los neoyorquinos lo han dejado claro: nuestra ciudad enfrenta una crisis de asequibilidad y movilidad y junto con Elizabeth, espero que se conviertan los autobuses rápidos y gratuitos de una propuesta en una realidad, lo que reducirá drásticamente los tiempos de viaje y los costos para los más de 1.3 millones de neoyorquinos que dependen de los autobuses de la MTA a diario”.

Renae Reynolds, Directora Ejecutiva de la Tri-State Transportation Campaign, advirtió que la nueva “Zar de los autobuses” será “una aliada excepcional a la hora de respaldar la visión del alcalde Mamdani respecto a los autobuses, lo que ayudará a mejorar también la seguridad vial y el transporte público.

“La ciudad de Nueva York, bajo la gestión del alcalde Mamdani, tiene una oportunidad histórica para transformar su sistema de autobuses”, afirmó Walter Hook, Director Ejecutivo de People-Oriented Cities, quien también dejó ver su optimismo sobre lo que está por venir en materia de transporte público con la nueva designación de Adams.

“Desde este nuevo y estratégico cargo, podrá ayudar a resolver cualquier obstáculo interinstitucional —como los relativos a la coordinación con el DDC, la EDC y la MTA— que, de otro modo, podría limitar la capacidad de la ciudad para ofrecer un transporte rápido en autobús de categoría mundial, espacios públicos transformadores y un servicio de autobuses radicalmente más veloz”, concluyó.

Datos sobre autobuses